Как повторить трендовый макияж Дженнифер Лопес: блогерша поделилась лайфхаками (видео)

Многие модницы любят примерять на себя разные образы - это касается и одежды, и макияжа. Например, можно поэкспериментировать и сделать мейкап, как у американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым в Instagram поделилась блогерша Murkina Alyona, рассказывает, как повторить этот тренд.
Сначала необходимо нанести тональный крем. Наносим его плотным слоем и растушевываем, чтобы перекрыть все неровности на коже.
Также воспользуемся консилером, чтобы перекрыть синяки под глазами.
Переходим к контурингу. Матовый теплый оттенок коричневого используем на лбу, висках, скулах и линии подбородка. Кистью меньшего размера наносим пудру более прохладного коричневого оттенка под скулами.
Дополнить макияж можно румянами и хайлайтером на выступающей части скул.
Карандашом для бровей прорисуем тонкие, похожие на волоски, штрихи, чтобы заполнить пробелы в бровях. Затем расчесываем брови щеткой, смоченной воском для бровей, который удержит волоски на месте, сделает их глянцевыми и создаст эффект ламинированных бровей.
Особое внимание блогерша советует уделить макияжу глаз. Оформление глаз начинаем с нанесения на веки основы для теней. Затем выбираем палетку теней с нейтральной палитрой оттенков, а следом наносим коричневые тени с шиммером на верхнее веко.
Следующий этап - коричневым водостойким карандашом прорисовываем нижнюю и верхнюю слизистую глаза. Делаем тонкую стрелку.
Затем наносим базу под тушь и водостойкую тушь. Также необходимо взять кисточку с консилером и подчистить нижнее веко.
Для макияжа губ берем водостойкий карандаш нюдового оттенка. Прорисовываем контур губ, можно немного выйти за контур. Затем покрываем губы полупрозрачным блеском.
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