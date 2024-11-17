Как повторить трендовый макияж Дженнифер Лопес: блогерша поделилась лайфхаками (видео)

Как повторить макияж Дженнифер Лопес

Сначала необходимо нанести тональный крем. Наносим его плотным слоем и растушевываем, чтобы перекрыть все неровности на коже.

Также воспользуемся консилером, чтобы перекрыть синяки под глазами.

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Переходим к контурингу. Матовый теплый оттенок коричневого используем на лбу, висках, скулах и линии подбородка. Кистью меньшего размера наносим пудру более прохладного коричневого оттенка под скулами.

Дополнить макияж можно румянами и хайлайтером на выступающей части скул.

Карандашом для бровей прорисуем тонкие, похожие на волоски, штрихи, чтобы заполнить пробелы в бровях. Затем расчесываем брови щеткой, смоченной воском для бровей, который удержит волоски на месте, сделает их глянцевыми и создаст эффект ламинированных бровей.

Особое внимание блогерша советует уделить макияжу глаз. Оформление глаз начинаем с нанесения на веки основы для теней. Затем выбираем палетку теней с нейтральной палитрой оттенков, а следом наносим коричневые тени с шиммером на верхнее веко.

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Следующий этап - коричневым водостойким карандашом прорисовываем нижнюю и верхнюю слизистую глаза. Делаем тонкую стрелку.

Затем наносим базу под тушь и водостойкую тушь. Также необходимо взять кисточку с консилером и подчистить нижнее веко.

Для макияжа губ берем водостойкий карандаш нюдового оттенка. Прорисовываем контур губ, можно немного выйти за контур. Затем покрываем губы полупрозрачным блеском.