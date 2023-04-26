Як поводитись на першому побаченні, щоб воно не виявилося останнім

Чого ви очікуєте від побачення

Варто розуміти, чому ви йдете на побачення і навіщо. Якщо розважитися на один вечір - один образ, одне спілкування. Однак, якщо ви хочете серйозних стосунків - то все зовсім інакше.

Якщо ви шукаєте серйозних стосунків, то чітко розумійте після яких речей другого побачення не буде. Є ваші основоположні цінності і розуміння, які можна "перевірити" вже на першій зустрічі.

"Для мене, наприклад, важлива відповідальність за своє життя. Якщо я чула "держава винна", "як в цій країні можна заробляти", - з цими людьми я більше не бачилась. Я не готую, не люблю і відповідно не особливо вмію. У зручний момент я казала, щось типу "тут смачно, буду сюди заходити. Люблю ресторани. Не готую дома" і дивилась на реакцію чоловіка", - каже психолог.

Квіти - це необов'язковий атрибут

Не варто перейматися, якщо хлопець прийшов на побачення без квітів. Все тому, що все залежить від того, де відбуватиметься побачення. Якщо це прогулянка в парку, квіти будуть зайвими і створять незручності.

У ресторані можна поставити букет у вазу. Якщо чоловік все-таки вирішив подарувати дівчині квіти, то зробити це краще в кінці побачення, щоб жінка відразу ж поставила їх у воду вдома.

Відкладіть мобільний телефон під час побачення

Постійно сидіти в телефоні, відповідаючи на дзвінки або повідомлення - це не повага до іншої людини. Це фактично демонструє неуважне ставлення до партнера.

Тому на час побачення краще вимкнути телефон і присвятити себе цілком і повністю людині, з якою зустрічаєтеся.