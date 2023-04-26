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Как вести себя на первом свидании, чтобы оно не оказалось последним

Что нельзя делать на свидании (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Первые свидания - это всегда волнующий опыт, ведь именно тогда просыпаются романтические чувства. Многие волнуются, что одеть и как себя вести, чтобы симпатия не исчезла и первое свидание не оказалось последним.

Об этом сообщила психолог Анастасия Михайленко в Instagram.

Чего вы ожидаете от свидания

Следует понимать, почему вы идете на свидание и зачем. Если развлечься на один вечер - один образ, одно общение. Однако, если вы хотите серьезных отношений - то все совсем иначе.

Если вы ищете серьезных отношений, то четко понимайте, после каких вещей второго свидания не будет. Есть ваши основные ценности и понимания, которые можно "проверить" уже на первой встрече.

"Для меня, например, важна ответственность за свою жизнь. Если я слышала "государство виновато", "как в этой стране можно зарабатывать", - с этими людьми я больше не виделась. Я не готовлю, не люблю и соответственно не особенно умею. В удобный момент я говорила, что-то типа "здесь вкусно, буду сюда заходить. Люблю рестораны. Не готовлю дома" и смотрела на реакцию мужчины", - говорит психолог.

Цветы - это необязательный атрибут

Не стоит беспокоиться, если парень пришел на свидание без цветов. Все потому, что все зависит от того, где будет проходить свидание. Если это прогулка в парке, цветы будут излишними и создадут неудобства.

В ресторане можно поставить букет в вазу. Если мужчина все-таки решил подарить девушке цветы, то сделать это лучше в конце свидания, чтобы женщина сразу поставила их в воду дома.

Отложите мобильный телефон во время свидания

Постоянно сидеть в телефоне, отвечая на звонки или сообщения - это не уважение к другому человеку. Это фактически демонстрирует невнимательное отношение к партнеру.

Поэтому на время свидания лучше выключить телефон и посвятить себя целиком и полностью человеку, с которым встречаетесь.

Ранее мы сообщали, как в самом начале отношений понять, что мужчина неудачник.

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