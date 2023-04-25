Як на самому початку стосунків зрозуміти, що чоловік невдаха: 11 чітких ознак

Майже кожна жінка хоче, щоб поруч із нею був сильний, впевнений, цілеспрямований та перспективний партнер. Але далеко не завжди чоловік, який на перших побаченнях здався саме "тим самим", у майбутньому зможе стати надійною опорою.

Психологи рекомендують придивитися до партнера, оскільки є чіткі ознаки у поведінці, що вказують на невдаху. Які саме – читайте нижче.

Який чоловік вам потрібний?

Фахівці зазначають, що впевнений та цілеспрямований чоловік – це не завжди надійний партнер, з яким можна створити сім'ю. Такі ж якості мають кар'єристи, які фактично "одружені на роботі", а також мандрівники та любителі пригод - вони не люблять осілий спосіб життя, воліють колесити по світу.

І такі чоловіки зовсім не лузери, просто у них такий своєрідний спосіб життя, який мало поєднується із сім'єю у її традиційному розумінні.

Тому варто чітко сформулювати для себе, які риси характеру повинен мати ваш обранець. А також, чим він повинен займатися і які погляди на життя мати.

Найчіткіша ознака того, що чоловік невдаха - це локус контролю (властивість особистості приписувати свої успіхи чи невдачі лише внутрішнім, чи зовнішнім якостям).

Невдахи та лузери у всіх життєвих перипетіях звинувачують навколишній світ, долю, вищі сили. Вони не вважають, що не можуть щось змінити в житті, в собі, не шукають ресурсу у своїх якостях.

Які ознаки вказують на невдаху

1. У будь-якій біді не звинувачує себе

2. Свій успіх також називає провидінням долі, Бога, але не своєю заслугою

3. Забагато контролює все навколо, щоб отримати відчуття стабільності

4. Зазнає сорому, коли інші успішніші

5. Не бачить у собі корисних якостей, талантів

6. Орієнтується на думку інших людей.

7. Зайві хвастощі (оповідання про минулі неймовірні угоди, покупки, знаменитих знайомих). При цьому зараз у житті все зовсім інакше.

8. Скарги на оточуючих. Якщо чуєте, що у чоловіка всі довкола винні - варто насторожитися. Якщо звинувачує всіх, починаючи з дитинства (батьків, вчителів, першого начальника, першу жінку) у власних провалах - йдіть якнайшвидше.

9. Помітні матеріальні проблеми. Жінки легко вірять у тимчасові труднощі, які позбавили роботи, загнали у борги та в однокімнатну квартиру з батьками. Якщо чоловік висловлює бажання "встати на ноги" і при цьому пожити у вас - біжіть.

10. Небажання вкладатися на етапі залицянь. Прохання поділити витрати на кіно чи ресторан навпіл, чи взагалі вашим коштом – привід насторожитися. У сучасному світі жінки все частіше показують незалежність, але такий підхід у чоловіка на початкових етапах стосунків говорить про те, що він або жмот, або невдаха.

11. Поганий імідж. По вигляду чоловіка можна швидко визначити його характер, звички та навіть стиль мислення. Насторожити може не лише неохайний вигляд, а й відсутність смаку, заношеність одягу, недоречність стилю під захід, не поєднання різних елементів між собою.

Чи можна змінити невдаху

Більшість психологів сходяться на думці, що перевиховати невдаху - майже безперспективне заняття і мало, кому з жінок це під силу. Жінки наївно вірять у те, що зможуть вселити впевненість, цілеспрямованість та допоможуть стати успішнішими та заможнішими.

Однак тут варто пам'ятати, що причиною такої поведінки у чоловіків можуть бути дуже глибокі - ще з дитинства, виховання батьків. І щось змінити може лише тривала робота із психотерапевтом.

Одне лише бажання жінки може навіть нашкодити, тому що вона від початку сильніша за чоловіка, більш впевнена в собі й це тисне на партнера практично одразу.

У майбутньому це може мати серйозні наслідки - чоловік може повернутися до своїх поглядів через деякий час або звинуватити жінку в тому, що вона її таким зробила.

Якщо вам на ранніх етапах стосунків попався невдаха, не варто вплутуватися в проєкт з його перевиховання. Краще швидко визначити, що за людина перед вами та пошукати для стабільних стосунків та родини когось надійнішого. Тим більше якщо вашому обранцю вже давно за 30 років.