Психолог назвала 12 речей, які не можна робити після розриву стосунків

Розставання з коханою людиною - завжди серйозне випробування. Цей нелегкий період можна полегшити, якщо уникати поширених помилок.

Про це повідомила психолог Євгенія Шевченко в Instagram .

Що не можна робити

Психолог назвала 12 речей, які не можна робити після розриву відносин. До них входять:

Слідкувати за колишнім партнером в соцмережах;

Продовжувати бути разом в одному колі друзів;

Думати, що ви істинні духовні родичі, і що ви єдина, хто може його зрозуміти;

Писати як можна частіше, пояснюючи це тим, що ви залишились друзями;

Слідкувати фізично;

Погано говорити про колишніх партнерів;

Повертати речі особисто. Краще попросити друзів чи знайомих, або скористатись послугами пошти;

Перемикатись відразу на відносини з іншою людиною;

Уявляти як партнер страждає;

Думати "А що, якщо він все зрозуміє?";

Реєструватись на всіх сайтах знайомств;

Страждати.

За словами експерта, такими діями ви самі собі заважаєте забути колишнього партнера, а розрив переноситься ще болючіше.

Як покращити життя після розриву

Уникати розмов і зустрічей з колишнім партнером

Необхідно максимально убезпечити себе від випадкових зіткнень.

Якщо є ймовірність перетнутися по дорозі на роботу, то варто змінити маршрут. Якщо ви можете зустрітися в магазині або тренажерному залі, знайдіть нове місце для покупок і занять спортом.

Переосмисліть своє життя

Кінець одного етапу - це початок нового. Почати можна з шафи - розберіть її і викиньте всі непотрібні речі. Або увімкніть фантазію і придумайте їм нове застосування.

Не "рятуйтесь" алкоголем

Спроби заглушити біль алкоголем та їжею призводять до зворотного ефекту, ви відчуваєте себе ще гірше.

Краще зробіть для себе щось приємне та корисне. Сходіть на масаж або салон краси.