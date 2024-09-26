Як повернути втрачений апетит та що робити при втраті ваги

Причини втрати апетиту

Втрата апетиту може бути викликана захворюваннями, передхворобливими станами або пов'язана з певними життєвими етапами та функціональним статусом організму. Іноді зниження або відсутність апетиту виникає без видимої причини. Це явище відоме під медичним терміном "анорексія", який не слід плутати з нервовою анорексією, що є розладом харчової поведінки.

Найпоширенішими причинами втрати апетиту є: депресія, сильні емоції (такі як горе чи смуток), перший триместр вагітності, нудота, деменція, рак товстої кишки, яєчників, шлунку або підшлункової залози, захворювання печінки або нирок, ВІЛ, гепатит, хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), вживання наркотиків, використання деяких ліків або методів лікування, гіпотиреоз, запори та інші чинники.

Втрата апетиту особливо поширена серед літніх людей і дітей. Діти з гострими захворюваннями часто втрачають апетит і мають труднощі з набором ваги. У літніх людей втрата апетиту може призводити до схуднення через самотність, фінансові труднощі або хронічні захворювання.

Стимулятори апетиту

Стимулятори апетиту використовуються для лікування втрати апетиту та призначаються медичними фахівцями, особливо для набору недостатньої ваги. Вони сприяють тому, щоб людина знову відчувала бажання споживати необхідну кількість їжі.

Основні види стимуляторів апетиту

Кортикостероїди : Широко використовуються, оскільки допомагають набирати вагу. Вони мають протизапальні властивості та покращують самопочуття.

: Широко використовуються, оскільки допомагають набирати вагу. Вони мають протизапальні властивості та покращують самопочуття. Препарати-нейромодулятори : Впливають на центральну нервову систему. Наприклад, дронабінол, що містить дельта-9-тетрагідроканабінол (активний компонент медичної марихуани). Інші поширені препарати - міртазапін, ципрогептадин, оланзапін.

: Впливають на центральну нервову систему. Наприклад, дронабінол, що містить дельта-9-тетрагідроканабінол (активний компонент медичної марихуани). Інші поширені препарати - міртазапін, ципрогептадин, оланзапін. Гормональна терапія : Препарат мегестролу ацетат стимулює гормональну активність для збільшення ваги.

: Препарат мегестролу ацетат стимулює гормональну активність для збільшення ваги. Гормони : Грелін - природний гормон, який стимулює вивільнення гормонів росту та сприяє набору ваги.

: Грелін - природний гормон, який стимулює вивільнення гормонів росту та сприяє набору ваги. Нетрадиційна медицина: Наприклад, довголанцюгові поліненасичені рибні жири досліджуються як натуральний стимулятор апетиту. У деяких країнах медична марихуана використовується для пацієнтів з онкологічними захворюваннями, хоча дані про її ефективність різняться.

Що робити при втраті ваги

Якщо ви швидко втрачаєте вагу, і причина цього невідома, рекомендується вести харчовий щоденник. Записуйте або фотографуйте все, що їсте, щоб контролювати кількість споживаних калорій. Середня потреба дорослої людини становить 2000 калорій на день, проте ця цифра може змінюватися залежно від рівня активності та інших факторів.

Для збільшення ваги варто підвищити щоденне споживання білків та калорій, включивши у свій раціон висококалорійні продукти.

Як покращити апетит

Люди зі зниженим апетитом часто стикаються з труднощами в споживанні достатньої кількості їжі, особливо під час лікування, наприклад, хіміотерапії. Проте важливо знаходити способи продовжувати харчуватися та отримувати необхідні поживні речовини. Ось кілька порад для покращення апетиту: