7 видів риби з максимальною користю для організму: чому саме їх варто їсти

Рибу рекомендується вживати через її високу харчову цінність. Вона є джерелом корисних для здоров’я омега-3 кислот, білка та вітаміну D, які необхідні для нормального функціонування організму, особливо взимку.

Яка риба найкорисніша для людини, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Чому варто їсти рибу?

Риба є продуктом, який рекомендується в здоровому харчуванні. Вона містить повноцінний білок, необхідний людині. Крім того, вона має різний вміст жиру та є джерелом жирних кислот, особливо з родини омега-3.

До них відносяться корисні для здоров’я ейкозапентаєнова кислота (EPA) і докозагексаєнова кислота (DHA).

Яка риба має найкращий жир для людини?

Вживання риби приносить користь здоров'ю, хоча найбільш корисною для людини є жирна морська риба з високим вмістом омега-3 кислот. Риба також є хорошим джерелом вітамінів D і A, а у випадку з нежирною рибою — вітамінів групи B

Залежно від загальної жирності розрізняють:

риба нежирних сортів (понад 15% жирності) - вугор, мойва

жирна риба (7-15% жирності) - сардина, оселедець, скумбрія, лосось, кілька, сардина, короп, ставрида

риба середньої жирності (2-7% жиру) - форель, тунець, морська форель, камбала

нежирна риба (менше 2% жирності) - тріска, минтай, хек, судак, щука, сайда

Скільки разів на тиждень потрібно їсти рибу?

Найкраще їсти їх двічі на тиждень, включаючи хоча б один раз жирну морську рибу. Риба - гарна альтернатива м’ясу, яке є повсякденним гостем нашого меню.

Риба набагато легше і легко засвоюється, що значною мірою відчуває наш кишечник. Однак слід пам'ятати, що часте вживання риби призводить до надходження в організм надмірної кількості певних мінералів і речовин. Надлишок селену в організмі людини негативно позначається на стані волосся і нігтів.

Ці види риби найкорисніші для людини

Незважаючи на те, що риба, як відомо, корисна, вона не часто зустрічається на тарілках. Причина їх нестачі в раціоні - погане знання того, яку рибу їсти.

Тріска

ЇЇ м'ясо багате високоякісним білком. Це хороша альтернатива червоному м'ясу та птиці. Універсальна риба, враховуючи спосіб кулінарної обробки і використання в стравах, також є цінним джерелом вітаміну D3, який особливо необхідний в осінньо-зимовий період.

Оселедець

Ніжне м'ясо оселедця багате ненасиченими жирними кислотами, білками і мінеральними речовинами. Різноманітність вітамінів, таких як A, E, B і D3, робить оселедець улюбленим у польських домівках. Однак пам’ятайте, що це один із видів, які містять незначну кількість забруднюючих речовин.

Не забувайте правильно її підготувати. Найкраще запікати або готувати на пару. Уникайте смаження.

Оселедець - дуже корисна риба (фото: freepik.com)

Скумбрія

Ця риба також відноситься до списку найкорисніших. Містить велику кількість селену, який позитивно впливає на імунну систему і прискорює регенерацію клітин. Також скумбрія багата фосфором і вітаміном D.

Однак вагітним і годуючим жінкам слід уникати її споживання через її схильність накопичувати сполуки ртуті.

Форель

Багато хто вважає форель найздоровішою рибою. Завдяки низькому хімічному забрудненню та великій кількості цінних інгредієнтів, це чудова альтернатива м’ясу птиці. Райдужна форель - прісноводна риба, яка вимагає чистої і насиченої киснем води зі швидкою течією.

Судак

Судака цінують за біле і ніжне нежирне м’ясо, яке практично без кісток. Риба має солодкуватий, але трохи м’який смак. Він багатий сполуками, які зміцнюють нервову систему, і ідеально підходить людям, які борються із зайвою вагою. М'ясо цієї риби багате фосфором, кальцієм, фтором і йодом, що перешкоджає розвитку захворювань щитовидної залози.

Сардини

Це жирна риба, тому вона є багатим джерелом ненасичених жирних кислот омега-3 і омега-6. Вживання цієї риби допоможе знизити артеріальний тиск, поліпшити кровообіг і знизити ризик атеросклерозу, інфаркту або інсульту. Вона практично не містить ртуті, токсинів та інших шкідливих речовин.

Лосось

Ця здорова риба збагачена біоактивними пептидами, які підвищують синтез колагену, необхідного для правильного функціонування суглобів. При покупці цієї риби особливу увагу приділіть шкірці, яка повинна бути гладкою і злегка вологою. Очі не повинні бути каламутними або запалими, а ясними і яскравими, а запах повинен бути м’яким і морським.