Как вернуть кроссовкам их белый цвет: эффективные советы
Белые кроссовки, кеды и мокасины - обувь, которая никогда не выходит из моды. Однако они имеют один большой недостаток - оно быстро загрязняется и теряет свою первоначальную белизну. Однако унывать не стоит, поскольку есть способы как вернуть белый цвет.
О том, как вернуть кроссовкам их белый цвет, читайте в материале ниже.
Пищевая сода
Универсальное средство, которое не только помогает вернуть первоначальный белый цвет, но и поможет избавиться от неприятных и устаревших пятен, очистит от желтизны и устранит запах.
Соду можно использовать как для кроссовок из кожи, так и для тканевой обуви. Еще она поможет очистить резиновую подошву.
Как воспользоваться пищевой содой:
- Возьмите старую и ненужную зубную щетку
- Насыпьте на нее пищевую соду
- Потрите щеткой загрязненные места
- Добавьте на щетку немного смеси для мытья посуды
- Еще раз протрите все загрязненные места
Лимонный сок
Для того чтобы вернуть белизну можно использовать лимонный сок. Налейте 2-3 чайные ложки в миску, добавьте стакан воды. Смочите чистую тряпку или губку, затем тщательно протрите вашу обувь.
Хозяйственное мыло
Возьмите специальное белое мыло и нанесите на поверхность обуви с помощью щетки и пройдитесь по пятну бруском. Оставьте до полного высыхания и промойте теплой водой.
Зубная паста
Хорошо помогает для очищения обычная белая зубная паста. Протрите влажной салфеткой обувь, возьмите зубную щетку, добавьте зубную пасту и протрите все загрязненные или пожелтевшие места. Оставьте на 10 минут, а затем остатки пасты удалите салфеткой.
Картофельный крахмал и молоко
Смешайте молоко и картофельный крахмал в пропорции 1:1. Намочите обувь теплой водой и нанесите эту пасту. Дайте высохнуть, а затем тщательно протрите щеткой.
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