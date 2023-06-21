Как вернуть кроссовкам их белый цвет: эффективные советы

Белые кроссовки, кеды и мокасины - обувь, которая никогда не выходит из моды. Однако они имеют один большой недостаток - оно быстро загрязняется и теряет свою первоначальную белизну. Однако унывать не стоит, поскольку есть способы как вернуть белый цвет.

О том, как вернуть кроссовкам их белый цвет, читайте в материале ниже.

Пищевая сода

Универсальное средство, которое не только помогает вернуть первоначальный белый цвет, но и поможет избавиться от неприятных и устаревших пятен, очистит от желтизны и устранит запах.

Соду можно использовать как для кроссовок из кожи, так и для тканевой обуви. Еще она поможет очистить резиновую подошву.

Как воспользоваться пищевой содой:

Возьмите старую и ненужную зубную щетку

Насыпьте на нее пищевую соду

Потрите щеткой загрязненные места

Добавьте на щетку немного смеси для мытья посуды

Еще раз протрите все загрязненные места

Лимонный сок

Для того чтобы вернуть белизну можно использовать лимонный сок. Налейте 2-3 чайные ложки в миску, добавьте стакан воды. Смочите чистую тряпку или губку, затем тщательно протрите вашу обувь.

Хозяйственное мыло

Возьмите специальное белое мыло и нанесите на поверхность обуви с помощью щетки и пройдитесь по пятну бруском. Оставьте до полного высыхания и промойте теплой водой.

Зубная паста

Хорошо помогает для очищения обычная белая зубная паста. Протрите влажной салфеткой обувь, возьмите зубную щетку, добавьте зубную пасту и протрите все загрязненные или пожелтевшие места. Оставьте на 10 минут, а затем остатки пасты удалите салфеткой.

Картофельный крахмал и молоко

Смешайте молоко и картофельный крахмал в пропорции 1:1. Намочите обувь теплой водой и нанесите эту пасту. Дайте высохнуть, а затем тщательно протрите щеткой.