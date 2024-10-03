Як повернути контроль над своїм обліковим записом у соціальній мережі після злому: корисні поради

Чи дійсно ви втратили контроль над своїм обліковим записом?

Можливо, ви отримали повідомлення електронною поштою або іншими засобами про те, що ваш обліковий запис у соціальній мережі був зламаний. Не варто всерйоз приймати будь-яке несподіване термінове повідомлення такого роду.

Крім того, друг або підписник може повідомити вам, що ваш профіль публікує або надсилає повідомлення, які здаються незвичайними, наприклад про знижку на сонцезахисні окуляри.

Якщо ви підозрюєте будь-яку підозрілу поведінку, перевірте, чи можете ви увійти до свого облікового запису в соціальній мережі. Якщо ви можете, негайно виконайте такі дії:

Скиньте свій пароль і зробіть його унікальним для облікового запису, довжиною щонайменше 16 символів і що складається з комбінації букв, цифр та символів

Увімкніть багатофакторну автентифікацію, яка додає новий рівень безпеки до вашого входу, крім пароля.

Повідомте про подію на платформі - ви навіть можете використовувати скріншоти як доказ

Якщо ви використовували старий пароль для будь-якого іншого облікового запису, змініть їх і почніть використовувати менеджер паролів для створення та зберігання всіх ваших спеціальних, посилених паролів

Зв'яжіться з платформою

Якщо ви не можете увійти до свого облікового запису, вам потрібна допомога платформи соціальної мережі.

Подивіться, чи можете ви повідомити про злом облікового запису через веб-сайт платформи

Зателефонуйте до служби підтримки клієнтів соціальної мережі, якщо вона є

Виконайте вказівки на сторінці "забув свій обліковий запис" або "відновлення облікового запису" платформи

Якщо початкове звернення на платформу не дає результатів, ви повинні бути наполегливими. Робіть скріншоти всього, що публікує ваш зламаний профіль, або попросіть своїх підписників записати докази, щоб ви могли краще пояснити ситуацію.

Обмежте збитки

Як тільки ви повернетеся до свого раніше зламаного облікового запису в соціальній мережі, вам слід негайно зробити кілька дій:

Змініть пароль для соціальної мережі на той, який складається з не менше 16 символів, унікальний для облікового запису і є випадковою комбінацією букв, цифр і спеціальних символів.

Змініть пароль будь-якого облікового запису електронної пошти, пов'язаного з акаунтом у соціальній мережі (наприклад, адреса електронної пошти для відновлення).

Якщо ви коли-небудь повторно використовували пароль для свого колишнього акаунту в соціальній мережі, змініть його для всіх інших облікових записів

Щоб створювати, підтримувати та зберігати всі свої унікальні паролі, використовуйте менеджер паролів

Перегляньте нещодавню активність на сторінці вашого профілю та в налаштуваннях облікового запису:

Видаліть усе, що було опубліковано або надіслано хакером після створення запису

Перевірте, чи були змінені налаштування конфіденційності або безпеки та скоригуйте їх відповідно до вашого рівня комфорту

Перевірте, які пристрої увійшли до облікового запису, і запишіть все підозріле

Створіть записи про все через скріншоти. Ви можете надіслати ці докази до соціальної мережі або звернутися до правоохоронних органів.

Повідомте аудиторії, що ваш обліковий запис був зламаний. Це найкращий спосіб зупинити будь-які репутаційні збитки, завдані вам хакером.

Нарешті, перегляньте будь-які особисті дані, збережені в обліковому записі соціальної мережі, такі як номери кредитних карток або приватні повідомлення DM.

Ці дані були скомпрометовані, і ви можете захотіти зробити подальші кроки, наприклад, зв'язатися з емітентом вашої кредитної картки, щоб анулювати її.

Зміцніть свої соціальні мережі

Щоб запобігти зламу вашого облікового запису в соціальній мережі кіберзлочинцем, є кілька рекомендацій. Навіть якщо ваш обліковий запис був зламаний раніше, ви можете зробити дії, щоб значно утруднити його повторний злом.

Увімкніть повідомлення про доступ до облікового запису, щоб знати, коли хтось входить до вашого акаунту.

Кожен пароль повинен бути унікальним для облікового запису, мати довжину не менше 16 символів і являти собою випадкову комбінацію великих літер, малих літер, цифр і символів - використовуйте менеджер паролів для створення та зберігання всіх ваших паролів.

Увімкніть MFA (багатофакторна перевірка) для всіх платформ соціальних мереж та будь-яких інших облікових записів, які це дозволяють.

Регулярно перевіряйте налаштування конфіденційності (приблизно кожні кілька місяців), включаючи перевірку того, хто може бачити ваші повідомлення.

Завжди будьте напоготові щодо спроб фішингу через електронну пошту, особисті повідомлення та інші канали зв'язку - ці повідомлення можуть навіть просити натиснути на посилання для підтвердження вашого пароля, але натомість ви повинні перейти на веб-сайт платформи.

Видаліть акаунти в соціальних мережах, які ви більше не плануєте використовувати, щоб вони не могли бути пожвавлені хакером.