Як повернути доступ до Google-акаунту, якщо ви забули пароль або він був зламаний: ефективні способи

Забути пароль від Google-акаунта або зіткнутися з його зломом - ситуація неприємна, але не безвихідна. Завдяки широкому набору інструментів, які пропонує Google для відновлення доступу, користувачі можуть швидко повернути контроль над своїм обліковим записом.

Про найдієвіші способи, які допоможуть вам повернути доступ до Google-акаунту, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на американський сайт фінансових та ділових новин Business Insider .

Як відновити обліковий запис Google, якщо ви забули свою адресу електронної пошти

Перейдіть на сторінку Google "Знайти мою електронну адресу"

Якщо ви не можете згадати свою адресу електронної пошти, перейдіть на сторінку "Find My Email". Тут ви почнете процес відновлення облікового запису, якщо не можете згадати свою адресу електронної пошти.

Введіть резервну адресу електронної пошти або номер телефону

Потім ви побачите текстове поле, в якому необхідно ввести резервну адресу електронної пошти або номер телефону. Після введення номера телефону або адреси електронної пошти натисніть "Далі".

Введіть свою резервну адресу електронної пошти Google (фото: Business Insider)

Введіть своє ім'я та прізвище

Далі вас попросять вказати ім'я та прізвище. Введіть їх у відповідні текстові поля та натисніть "Далі".

Надішліть код перевірки

Google потрібно буде надіслати код підтвердження на резервну адресу електронної пошти або номер телефону, натисніть "Надіслати".

Введіть код перевірки

Якщо ви використовували резервну адресу електронної пошти, перевірте її поштову скриньку на наявність коду підтвердження, а якщо це телефон, перевірте повідомлення. Після отримання коду введіть його в текстове поле та натисніть "Далі".

Виберіть обліковий запис

Ви побачите список облікових записів, пов'язаних із резервною адресою електронної пошти або номером телефону. Якщо ви бачите обліковий запис, який хочете відновити, натисніть на нього, щоб вибрати.

Введіть свій пароль

Оскільки ви пам'ятаєте пароль, введіть його в текстове поле та натисніть "Далі". Вам необхідно підтвердити, що саме ви отримуєте доступ до облікового запису, якщо ви увімкнули двоетапну перевірку.

Як відновити обліковий запис Google, якщо ви забули пароль

Іноді можна згадати адресу електронної пошти, але не пароль. Ви все одно можете відновити свій обліковий запис, виконавши такі кроки для скидання пароля.

Щоб цей метод спрацював, вам знадобиться ваша адреса електронної пошти. Якщо ви можете його згадати, почніть з інструкцій вище, і коли дійдете кроку, де ви вводите свій пароль, натисніть "Забули пароль".

Перейдіть на сторінку відновлення облікового запису Google

Перший крок до скидання пароля вашого облікового запису Google - перейти на сторінку відновлення облікового запису у вашому браузері.

Введіть свою адресу електронної пошти

Введіть адресу електронної пошти облікового запису Google і натисніть "Далі".

Переконайтеся, що ви маєте доступ до акаунту Gmail, пов'язаного з обліковим записом, який ви намагаєтеся відновити, і ви можете відкрити поштову скриньку.

Введіть останній пароль, який ви пам'ятаєте

Потім Google попросить вас ввести останній пароль, який ви пам'ятаєте. Якщо у вас є невиразне уявлення про те, що це, введіть його в текстове поле і натисніть "Далі".

Потім Google надішле запит на ваш зареєстрований пристрій, попросивши вас підтвердити, що це ви. Відкрийте його та натисніть "Так, це я".

Потім вам доведеться почекати деякий час, поки Google підтвердить вашу особу, а потім надішле вам на електронну пошту посилання для скидання пароля.

Натисніть "Спробувати інший спосіб"

Перебуваючи на сторінці відновлення облікового запису, натисніть "Спробувати інший спосіб", щоб Google надіслав запит на телефон для перевірки вашої особи. Відкрийте запит на телефоні та натисніть "Так, це я".

Google перевірить, чи ви є тим, за кого себе видаєте, і через деякий час відправить вам посилання для скидання пароля.

Якщо ви не зареєстрували пристрій для отримання підказок від Google, спробуйте наступний спосіб.

Натисніть "Спробувати інший спосіб" (фото: Business Insider ​​)

Натисніть "Спробувати інший спосіб" ще раз

Якщо у вас є можливість перевірити код телефону, натисніть "Спробувати інший спосіб" ще раз.

Потім Google запитає, чи потрібно надіслати код підтвердження на ваш зареєстрований номер телефону. Натисніть "Надіслати".

Витягніть код із повідомлень, введіть його в текстове поле та натисніть "Далі". Зачекайте, поки Google надішле вам на електронну пошту посилання на скидання пароля.

Але якщо у вас немає зареєстрованого номера, є ще один спосіб, який ви можете спробувати.

Натисніть "Спробувати інший спосіб" востаннє

Якщо у вас немає зареєстрованого номера телефону або ви не ввімкнули двоетапну автентифікацію, натисніть "Спробувати інший спосіб ще раз".

Потім Google знадобиться 72 години, щоб перевірити вашу особу, а після цього, якщо все пройде успішно, надішле вам посилання на скидання пароля.

Як відновити обліковий запис Google, якщо ваш акаунт було зламаний

Якщо ви не можете увійти до свого облікового запису Google - наприклад, якщо ви намагаєтеся потрапити і виявляєте, що хтось змінив пароль або номер телефону для відновлення, або видалив ваш обліковий запис, ви також можете скористатися сторінкою відновлення облікового запису Google.

Просто дайте відповідь на запитання якомога докладніше і слідуйте підказкам.