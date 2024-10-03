Как вернуть контроль над своим аккаунтом в социальной сети после взлома: полезные советы

Взлом аккаунта в социальной сети может стать серьёзной проблемой, угрожающей вашей личной информации и безопасности. Важно действовать быстро, чтобы вернуть контроль над своим профилем и минимизировать последствия взлома.
О том, как вернуть управление своим аккаунтом после взлома и предотвратить подобные инциденты в будущем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американскую организацию National Cybersecurity Alliance, которая специализируется в области кибербезопасности.
Возможно, вы получили уведомление по электронной почте или другими средствами о том, что ваш аккаунт в социальной сети был взломан. Не стоит принимать всерьез любое неожиданное срочное сообщение такого рода.
Кроме того, друг или подписчик может сообщить вам, что ваш профиль публикует или отправляет сообщения, которые кажутся необычными, например, о скидке на солнцезащитные очки.
Если вы подозреваете какое-либо подозрительное поведение, проверьте, можете ли вы войти в свой аккаунт в социальной сети. Если можете, немедленно выполните следующие действия:
Если вы не можете войти в свой аккаунт, вам нужна помощь платформы социальной сети.
Если первоначальное обращение на платформу не дает результатов, вы должны быть настойчивы. Делайте скриншоты всего, что публикует ваш взломанный профиль, или попросите своих подписчиков записать доказательства, чтобы вы могли лучше объяснить ситуацию.
Как только вы вернетесь в свой ранее взломанный аккаунт в социальной сети, вам следует немедленно предпринять несколько действий:
Просмотрите недавнюю активность на странице вашего профиля и в настройках аккаунта:
Создайте записи обо всем через скриншоты. Вы можете отправить эти доказательства в социальную сеть или обратиться в правоохранительные органы.
Сообщите своей аудитории, что ваш аккаунт был взломан. Это лучший способ остановить любой репутационный ущерб, нанесенный вам хакером.
Наконец, просмотрите любые личные данные, которые были сохранены в аккаунте социальной сети, такие как номера кредитных карт или частные сообщения DM.
Эти данные были скомпрометированы, и вы можете захотеть предпринять дальнейшие шаги, например, связаться с эмитентом вашей кредитной карты, чтобы аннулировать ее.
Чтобы предотвратить взлом вашего аккаунта в социальной сети киберпреступником, есть несколько рекомендаций. Даже если ваш аккаунт был взломан ранее, вы можете предпринять действия, чтобы значительно затруднить его повторный взлом.
Включите уведомления о доступе к аккаунту, чтобы знать, когда кто-то входит в ваш аккаунт.
Каждый пароль должен быть уникальным для аккаунта, иметь длину не менее 16 символов и представлять собой случайную комбинацию прописных букв, строчных букв, цифр и символов - используйте менеджер паролей для создания и хранения всех ваших паролей.
Включите MFA (многофакторная проверка) для всех платформ социальных сетей и любых других аккаунтов, которые это позволяют.
Регулярно проверяйте настройки конфиденциальности (примерно каждые несколько месяцев), включая проверку того, кто может видеть ваши сообщения.
Всегда будьте начеку в отношении попыток фишинга через электронную почту, личные сообщения и другие каналы связи - эти сообщения могут даже просить нажать на ссылку для "подтверждения" вашего пароля, но вместо этого вы должны перейти на веб-сайт платформы.
Удалите аккаунты в социальных сетях, которые вы больше не планируете использовать, чтобы они не могли быть оживлены хакером.
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