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Як додати другий обліковий запис у Telegram і використовувати їх на одному пристрої: інструкція

Вівторок 20 лютого 2024 18:45
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Як додати другий обліковий запис у Telegram і використовувати їх на одному пристрої: інструкція Як користуватися двома акаунтами Telegram на одному смартфоні (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Є безліч причин, чому вам може знадобитися ще один профіль: необхідність поділу особистого та робочого листування, прагнення зберегти анонімність чи бажання створити кілька публічних каналів. У будь-якому випадку Telegram надає таку можливість. На жаль, для реєстрації нового профілю вам знадобиться інша сім-карта через прив'язку облікового запису до телефону.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як додати другий обліковий запис у Telegram і використовувати їх на одному пристрої.

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: Virtual User Software, The iPhone FAQ.

Як створити другий обліковий запис в Telegram на iPhone

Відкрийте вкладку "Параметри" та натисніть "Змін." праворуч від свого аватара.

Виберіть "Додати обліковий запис", введіть новий номер телефону та торкніться "Продовжити". Якщо хочете, щоб телефонна книга синхронізувалася з новим профілем, увімкніть тумблер.

Як додати другий обліковий запис у Telegram і використовувати їх на одному пристрої: інструкціяЯк додати другий обліковий запис у Telegram і використовувати їх на одному пристрої: інструкціяЯк додати другий обліковий запис у Telegram і використовувати їх на одному пристрої: інструкціяЯк створити другий обліковий запис у Telegram на iPhone (фото: The iPhone FAQ)

Перевірте правильність номера та натисніть "Продовжити", а потім введіть код підтвердження. Він прийде у вигляді SMS або телеграм-повідомлення, якщо доданий профіль вже активний на будь-якому іншому вашому пристрої.

Як додати другий обліковий запис у Telegram і використовувати їх на одному пристрої: інструкціяКод прийде у вигляді SMS або телеграм повідомлення (фото: The iPhone FAQ)

Готово! Тепер другий обліковий запис містить ваші контакти, чати та всю іншу інформацію. Перший обліковий запис все ще активний, але прихований. Щоб переключитися на нього, перейдіть до налаштувань та виберіть відповідний профіль зі списку.

Як додати другий обліковий запис у Telegram і використовувати їх на одному пристрої: інструкціяЯк додати другий обліковий запис у Telegram і використовувати їх на одному пристрої: інструкціяЩоб перемикатися між обліковими записами, потрібно зайти в Налаштування (фото: The iPhone FAQ)

Як створити другий обліковий запис в Telegram на Android

Торкніться три рисочки, щоб відкрити бічне меню, а потім натисніть стрілку поруч зі своїм ім'ям і виберіть "Додати обліковий запис".

Як додати другий обліковий запис у Telegram і використовувати їх на одному пристрої: інструкція
Як додати другий обліковий запис у Telegram і використовувати їх на одному пристрої: інструкція
Як додати другий обліковий запис у Telegram і використовувати їх на одному пристрої: інструкція
Як створити другий обліковий запис у Telegram на Android (фото: Virtual User Software)

Вкажіть номер телефону другого профілю, натисніть круглу кнопку для продовження і підтвердіть правильність введення. Якщо відзначити галочкою "Синхронізувати контакти", люди з вашої телефонної книги будуть доступні в новому телеграм-акаунті.

Як додати другий обліковий запис у Telegram і використовувати їх на одному пристрої: інструкція
Як додати другий обліковий запис у Telegram і використовувати їх на одному пристрої: інструкція
Вкажіть номер телефону для другого профілю (фото: Virtual User Software)

Для завершення авторизації введіть код перевірки з SMS, який прийде на вказаний номер. Якщо ви вже активували обліковий запис на іншому пристрої, код з'явиться там у вигляді телеграм-повідомлення. З цього моменту месенджер переключено на другий профіль.

Як додати другий обліковий запис у Telegram і використовувати їх на одному пристрої: інструкція
Повинен прийти перевірочний код із СМС (фото: Virtual User Software)

Щоб повернутися до попереднього облікового запису, відкрийте бічне меню, торкніться стрілки та виберіть потрібний обліковий запис зі списку.

Як додати другий обліковий запис у Telegram і використовувати їх на одному пристрої: інструкція
У бічному меню можна вибрати обліковий запис (фото: Virtual User Software)

До речі, ми писали, що Telegram вводить нові заборони для користувачів.

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