Як повернути гроші за пробне ЗНО 2022 року: інструкція

Учасники, які були зареєстровані для проходження пробного ЗНО 2022 року, можуть повернути свої кошти. Їх можна отримати на банківську картку або ж перерахувати на потреби ЗСУ. Нагадаємо, що торік ЗНО не відбулося через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Про те, як повернути кошти, пояснює РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Освіта".
Регіональні центри оцінювання якості освіти продовжують повертати кошти особам, які зареєструвались на пробне ЗНО і скористалися спеціальним сервісом на сайті Українського центру оцінювання.
Таким особам потрібно звернутися до того регіонального центру, на рахунок якого були переказані кошти.
Учасники пробного тестування можуть вибрати, куди перерахувати кошти: на особистий банківський рахунок чи на підтримку Збройних Сил України.
Додамо, що торік було зареєстровано майже 156 тис. осіб на пробне ЗНО. Значна частина уже подала заявка на повернення коштів. Із них понад 4 тис. осіб перерахували свої гроші на ЗСУ на суму понад 1 млн грн.
Щоб кошти повернулись на банківську картку, потрібно слідувати наступним крокам:
Після заповнення даних треба дуже уважно перевіряти усю інформацію, бо збережену заяву не можна буде відредагувати.
Для цього виконайте наступні дії:
Кошти, які перераховують учасники пробного ЗНО, потрапляють на спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України. Їх гарантовано використовують для допомоги ЗСУ.
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