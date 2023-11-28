Как вернуть деньги за пробное ВНО 2022 года: инструкция

Как вернуть деньги за пробное ВНО 2022 года

Региональные центры оценивания качества образования продолжают возвращать средства людям, которые зарегистрировались на пробном ВНО и воспользовались специальным сервисом на сайте Украинского центра оценивания.

Таким лицам следует обратиться в тот региональный центр, на счет которого были перечислены средства.

Участники пробного тестирования могут выбрать, куда перечислить средства: на личный банковский счет или в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Добавим, что в прошлом году было зарегистрировано около 156 тыс. человек на пробное ВНО. Значительная часть уже подала заявку на возврат средств. Из них более 4 тыс. человек перечислили свои деньги на ВСУ на сумму более 1 млн. грн.

Как получить средства на банковскую карту

Чтобы средства вернулись на банковскую карту, нужно следовать следующим шагам:

авторизоваться на специальном сервисе на сайте Украинского центра оценки качества образования. Указать название регионального центра, куда были перечислены средства, логин и пароль доступа к персональной странице участника пробного ВНО

выбрать перерасчет средств на личный (или другого физического лица) счет

указать банковские реквизиты получателя средств (фамилия, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, счет получателя по стандарту IBAN (состоит из букв UA и 27 символов)

создать соответствующее заявление

отправить заявление на электронную почту регионального центра, указанное в заявлении

После заполнения данных нужно очень внимательно проверять всю информацию поскольку сохраненное заявление нельзя будет отредактировать.

Окно для авторизации на сайте УЦОКО (скриншот)

Как перечислить средства на ВСУ

Для этого выполните следующие действия:

авторизуйтесь на специальном сервисе на сайте Украинского центра оценки качества образования. Укажите название регионального центра, которому заплатили за услугу, логин и пароль доступа к персональной странице участника пробного ВНО

выберите перерасчет средств в поддержку Вооруженных Сил Украины, подтвердите свой выбор, укажите свою фамилию и имя так, как указывали во время регистрации для участия в пробном ВНО

Средства, перечисленные участниками пробного ВНО, попадают на специальный счет, открытый Национальным банком Украины. Их гарантированно используют для помощи ВСУ.