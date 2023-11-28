Как вернуть деньги за пробное ВНО 2022 года: инструкция

Участники, которые были зарегистрированы для прохождения пробного ВНО 2022 года, могут вернуть свои средства. Их можно получить на банковскую карточку или перечислить на нужды ВСУ. Напомним, что в прошлом году ВНО не провели из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
О том, как вернуть деньги, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Освіта".
Региональные центры оценивания качества образования продолжают возвращать средства людям, которые зарегистрировались на пробном ВНО и воспользовались специальным сервисом на сайте Украинского центра оценивания.
Таким лицам следует обратиться в тот региональный центр, на счет которого были перечислены средства.
Участники пробного тестирования могут выбрать, куда перечислить средства: на личный банковский счет или в поддержку Вооруженных Сил Украины.
Добавим, что в прошлом году было зарегистрировано около 156 тыс. человек на пробное ВНО. Значительная часть уже подала заявку на возврат средств. Из них более 4 тыс. человек перечислили свои деньги на ВСУ на сумму более 1 млн. грн.
Чтобы средства вернулись на банковскую карту, нужно следовать следующим шагам:
После заполнения данных нужно очень внимательно проверять всю информацию поскольку сохраненное заявление нельзя будет отредактировать.
Окно для авторизации на сайте УЦОКО (скриншот)
Для этого выполните следующие действия:
Средства, перечисленные участниками пробного ВНО, попадают на специальный счет, открытый Национальным банком Украины. Их гарантированно используют для помощи ВСУ.
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