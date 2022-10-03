Як повернути блиск вицвілим речам у домашніх умовах: допоможе копійчаний продукт

Щоб повернути одягу яскравий колір, допоможе звичайна сіль. Вона має багато властивостей для ефективного догляду за білизною. Також сіль під час прання оживить відновить втрачений блиск улюбленого одягу.

Для цього занурте тьмяний одяг на кілька годин у солону воду. До того ж під час прання у машинці можна у барабан додати дві столові ложки солі. Вона ефективно відновить яскравість світлих тканин.

Як бонус, сіль є природним засобом для виведення плям. Окрім того, вона дуже ефективна для видалення складних плям, кілець від поту та жовтих слідів на білизні.

Сіль не тільки вбере жир, але й нейтралізує неприємні запахи. Щоб прибрати складні плями, намочіть одяг, втріть у нього сіль та залиште на кілька годин, перш ніж розпочати звичайний цикл прання. Ви також можете замочити забруднений одяг у розчині солоної води. Це навіть краще діє проти застарілих плям, які важко вивести.

Де ще можна застосувати сіль

Щоб олія більше не бризкала під час смаження, допоможе сіль. Перш ніж класти на розігріту сковорідку їжу, покладіть спершу сіль. Вона буде утримувати жир і запобігатиме бризкам олії.

Запалена свічка може швидко забруднити скатертину чи гарний скляний стіл. Однак, можна замочити свічки в добре концентрованому розчині солоної води на кілька годин. Після цього висушіть їх. В результаті віск більше не буде пекти руки.

Якщо ваше взуття неприємно пахне, то сіль прийде вам на допомогу. Просто насипте столову ложку крупної солі всередину взуття. Залиште на кілька годин (в ідеалі на ніч), щоб сіль могла ефективно ввібрати неприємний запах. На завершення струсіть взуття, щоб видалити залишки солі та витріть насухо.

Окрім того, щоб мурахи більше ніколи не з'являлись у будинку, розсипте трохи крупної солі в місцях з інтенсивним рухом людей або збоку від мурашників. Також можна приготувати розчин води, змішаної з чвертю солі: побризкати цією рідиною місця, де зазвичай з’являються мурахи.