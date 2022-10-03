Как вернуть блеск выцветшим вещам в домашних условиях: поможет копеечный продукт

Чтобы вернуть одежде яркий цвет, поможет обычная соль. Она имеет много свойств для эффективного ухода за бельем. Также соль во время стирки возобновит утраченный блеск любимой одежды.

Для этого окуните тусклую одежду на несколько часов в соленую воду. К тому же во время стирки можно в барабан добавить две столовые ложки соли. Она эффективно восстановит яркость светлых тканей.

Как бонус, соль является естественным пятновыводителем. Кроме того, она очень эффективен для удаления сложных пятен, колец от пота и желтых следов на белье.

Соль не только впитает жир, но и нейтрализует неприятные запахи. Чтобы убрать сложные пятна, намочите одежду, вотрите соль и оставьте на несколько часов, прежде чем начать обычный цикл стирки. Вы также можете замочить загрязненную одежду в растворе соленой воды. Это даже лучше действует против устаревших пятен, которые трудно вывести.

Где еще можно применить соль

Чтобы масло больше не брызгало во время жарки, поможет соль. Прежде чем класть на разогретую сковородку пищу, положите сначала соль. Она будет содержать жир и предотвращать брызги масла.

Зажженная свеча может быстро запачкать скатерть или хороший стеклянный стол. Однако можно замочить свечи в хорошо концентрированном растворе соленой воды на несколько часов. После этого высушите их. В результате воск больше не будет печь руки.

Если ваша обувь неприятно пахнет, соль придет вам на помощь. Просто насыпьте столовую ложку крупной соли внутрь обуви. Оставьте на несколько часов (в идеале на ночь), чтобы соль могла эффективно впитать неприятный запах. В завершение стряхните обувь, чтобы удалить остатки соли и протрите насухо.

Кроме того, чтобы муравьи больше никогда не появлялись в доме, рассыпьте немного крупной соли в местах с интенсивным движением людей или сбоку от муравейников. Также можно приготовить раствор воды, смешанной с четвертью соли: побрызгать этой жидкостью места, где обычно появляются муравьи.