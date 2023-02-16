Як потрібно годувати школярів: основні правила для батьків

Що потрібно знати батькам

Діти шкільного віку швидко розвиваються, і навчання дає сильне навантаження - фізичне та розумове. Тому збалансоване харчування має велике значення.

Такі важливі елементи, як йод, цинк, залізо та фолієва кислота, мають великий вплив на когнітивний розвиток дітей. Дефіцит заліза та цинку пов'язаний з порушенням нейропсихологічних функцій, затримкою росту та розвитку, погіршеною імунною реакцією та підвищеним сприйняттям до інфекційних захворювань.

Важливими є також корисні жири. Наприклад, мононасичені жири з рослинних олій, таких як оливкова, кукурудзяна, рапсова, а також авокадо, горіхи та насіння. А полінасичені жири, включаючи Омега-3 та Омега-6 жирні кислоти, які містяться в жирній рибі, такий як лосось, скумбрія, сардина, або в соняшниковій, кукурудзяній, соєвій олії, волоських горіхах.

Як має виглядати здорова тарілка школяра

Діти шкільного віку повинні мати три повноцінні прийоми їжі на день. Тарілка здорового харчування – це умовне значення того, що має бути у щоденному раціоні. У школяра вона має бути приблизно такою самою, як і у здорової людини.

А саме:

Обов'язково цільнозернові продукти: пшениця, рис, гречка, макарони із твердих сортів пшениці, булгур.

Свіжі овочі та фрукти

Молочні продукти – як джерело кальцію

Білки як рослинного, так і тваринного походження: нежирне м'ясо, риба, птиця, горіхи та насіння. Білок будує, підтримує та відновлює тканини тіла. Це особливо важливо для зростання дітей.

Перекушування школярам

Діти дуже активні й мають високі потреби в енергії, отже, їжа має бути енергетично цінною. 2-3 перекушування між основними прийомами їжі в цьому віці - цілком нормально.

Перекус теж має бути збалансованим і за правилами здорової тарілки, повинен містити корисні речовини: клітковину, корисні жири, вітаміни та мінерали. Тому просто солодке або лише фрукти – не задовольнять потреби дитини.

А що дітям давати не варто зовсім чи треба обмежити

Дітям шкільного віку варто уникати вживання газованих напоїв та соків з додаванням цукру. Краще пити просто воду чи пастеризоване молоко.

Бажано не вживати фастфуд і краще використовувати здорову альтернативу – пакетик з бейбі-морквиною, сухофрукти та різні горіхи. Також краще брати сендвіч із цільнозернового хліба із сиром, запеченим м'ясом та овочами.

Якщо дитина часто просить солодке, то, за словами фахівця, це говорить про те, що вона переживає стрес і сильне розумове навантаження. Мозок починає вимагати більше глюкози. У такому випадку зверніть увагу, чи достатньо раціону складних вуглеводів.