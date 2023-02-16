Как нужно кормить школьников: основные правила для родителей

Что нужно знать родителям

Дети школьного возраста быстро развиваются, и учеба дает сильную нагрузку - физическую и умственную. Поэтому сбалансированное питание имеет большое значение.

Такие важные элементы как йод, цинк, железо и фолиевая кислота имеют большое влияние на когнитивное развитие детей. Дефицит железа и цинка связан с нарушением нейропсихологических функций, задержкой роста и развития, ухудшенной иммунной реакцией и повышенным восприятием к инфекционным заболеваниям.

Важны также полезные жиры. К примеру, мононасыщенные жиры из растительных масел, таких как оливковое, кукурузное, рапсовое, а также авокадо, орехи и семечки. А полинасыщенные жиры, включая Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты, которые содержатся в жирной рыбе, такой как лосось, скумбрия, сардина, или в подсолнечном, кукурузном, соевом масле, грецких орехах.

Как должна выглядеть здоровая тарелка школьника

Дети школьного возраста должны иметь три полноценных приема пищи в день. Тарелка здорового питания - это условное значение того, что должно быть в ежедневном рационе. У школьника она должна быть приблизительно такой же, как и у здорового человека.

А именно:

Обязательно цельнозерновые продукты: пшеница, рис, гречка, макароны из твердых сортов пшеницы, булгур.

Свежие овощи и фрукты

Молочные продукты - как источник кальция

Белки как растительного, так и животного происхождения: нежирное мясо, рыба, птица, орехи и семечки. Белок строит, поддерживает и восстанавливает ткани тела. Это особенно важно для роста детей.

Перекусы школьникам

Дети очень активны и у них высокие потребности в энергии, а значит, еда должна быть энергетически ценной. 2-3 перекуса между основными приемами пищи в этом возрасте - вполне нормально.

Перекус тоже должен быть сбалансированным и по правилам здоровой тарелки, должен содержать полезные вещества: клетчатку, полезные жиры, витамины и минералы. Поэтому просто сладкое или только фрукты - не удовлетворят потребности ребенка.

А что детям давать не стоит совсем или нужно ограничить

Детям школьного возраста стоит избегать употребление газированных напитков и соков с добавлением сахара. Лучше пить просто воду или пастеризованное молоко.

Желательно не употреблять фастфуд и лучше использовать здоровую альтернативу - пакетик с бейби-морковкой, сухофрукты и разные орехи. Также лучше брать сэндвич из цельнозернового хлеба с сыром, запеченным мясом и овощами.

Если ребенок часто просит сладкое, то по слова специалиста, это говорит о том, что он переживает стресс и сильную умственную нагрузку. Мозг начинает требовать больше глюкозы. В таком случае обратите внимание, достаточно ли в рационе сложных углеводов.