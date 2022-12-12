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Як поповнити запаси вітаміну D: лікарка поділилась списком продуктів

У яких продуктах найбільше вітаміну D (фото: freepik.com)
Автор: Василина Копитко

Взимку часто виникає брак вітаміну D, оскільки суттєво зменшується кількість сонячного світла. Нестача цього елементу можу призвести до цілого ряду проблем зі здоров'ям.

Про те, як впливає вітамін D на організм і як можна поповнити його запаси, розповіли на медичній сторінці в Instagram.

Які функції в організмі виконує вітамін D

Більшу частину вітаміну D люди отримують завдяки впливу сонячного світла. Тому його часто й називають "вітамін сонця".

"Дефіцит цього вітаміну проявляється відчуттям постійної втоми та поганого настрою. Якщо ви помітили за собою такі симптоми - час перевірити рівень вітаміну D в організмі", - йдеться у повідомленні.

Майже 90% українців схильні до ризику дефіциту вітаміну D, за останніми дослідженнями.

Важливість вітаміну D для організму важко переоцінити. Зокрема, він допомагає:

  • засвоювати організмом кальцій та фосфати з харчів
  • підтримувати потрібний рівень кальцію в крові
  • допомагає захистити від розвитку остеопорозу - хвороби, яка робить кістки тоншими й слабшими, підвищує ризик їх руйнування
  • потрібен м’язам для рухів та правильного функціонування
  • потрібен нервам, щоб передавати сигнали між мозком та тілом
  • зміцнює імунну систему та функцію боротьби з бактеріями та вірусами
  • підтримувати зуби здоровими
  • підтримувати артеріальний тиск у нормі
  • позитивно впливає на ріст волосся і стан шкіри.

Як поповнити запаси вітаміну D

Щоб отримати необхідну дозу вітаміну D, здоровій людині зазвичай достатньо бувати на сонці та вживати продукти, що багаті на цей вітамін. Зокрема:

Жирна риба - скумбрія, тунець, форель, лосось.
Молочні продукти - масло, твердий сир, домашній сир, йогурт, сироватка, цільне молоко.

Також вітаміну D багато у яловичій печінці та яєчних жовтках.

"Будь-які вітаміни чи харчові добавки потрібно приймати лише після визначення рівня вітаміну в крові та консультації з лікарем. Займатися самолікуванням - погана ідея. Адже високі дози вітаміну D можуть бути шкідливими для здоров’я", - наголошують медики.

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