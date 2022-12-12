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Как пополнить запасы витамина D: врач поделилась списком продуктов

В каких продуктах больше всего витамина D (фото: freepik.com)
Автор: Василина Копытко

Зимой часто возникает нехватка витамина D, поскольку значительно уменьшается количество солнечного света. Недостаток этого элемента может привести к целому ряду проблем со здоровьем.

О том, как влияет витамин D на организм и как можно пополнить его запасы, рассказали на медицинской странице в Instagram.

Какие функции в организме выполняет витамин D

Большую часть витамина D люди получают благодаря воздействию солнечного света. Поэтому его часто называют "витамин солнца".

"Дефицит этого витамина проявляется ощущением постоянной усталости и плохого настроения. Если вы заметили за собой такие симптомы - пора проверить уровень витамина D в организме", - говорится в сообщении.

Почти 90% украинцев подвержены риску дефицита витамина D, по последним исследованиям.

Важность витамина D для организма трудно переоценить. В частности, он помогает:

  • усваивать организмом кальций и фосфаты из пищи
  • поддерживать нужный уровень кальция в крови
  • помогает защитить от развития остеопороза - болезни, которая делает кости тоньше и слабее, повышает риск их разрушения.
  • нужен мышцам для движений и правильного функционирования
  • нужен нервам, чтобы передавать сигналы между мозгом и телом
  • укрепляет иммунную систему и функцию борьбы с бактериями и вирусами
  • поддерживать зубы здоровыми
  • поддерживать артериальное давление в норме
  • положительно влияет на рост волос и состояние кожи.

Как пополнить запасы витамина D

Чтобы получить необходимую дозу витамина D, здоровому человеку обычно достаточно бывать на солнце и употреблять продукты, богатые этим витамином. В частности:

Жирная рыба - скумбрия, тунец, форель, лосось.
Молочные продукты - масло, твердый сыр, домашний сыр, йогурт, сыворотка, цельное молоко.

Также витамина D много в говяжьей печени и ячных желтках.

"Любые витамины или пищевые добавки нужно принимать только после определения уровня витамина в крови и консультации с врачом. Заниматься самолечением - плохая идея. Ведь высокие дозы витамина D могут быть вредными для здоровья", - подчеркивают медики.

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