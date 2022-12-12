Как пополнить запасы витамина D: врач поделилась списком продуктов

Какие функции в организме выполняет витамин D

Большую часть витамина D люди получают благодаря воздействию солнечного света. Поэтому его часто называют "витамин солнца".

"Дефицит этого витамина проявляется ощущением постоянной усталости и плохого настроения. Если вы заметили за собой такие симптомы - пора проверить уровень витамина D в организме", - говорится в сообщении.

Почти 90% украинцев подвержены риску дефицита витамина D, по последним исследованиям.

Важность витамина D для организма трудно переоценить. В частности, он помогает:

усваивать организмом кальций и фосфаты из пищи

поддерживать нужный уровень кальция в крови

помогает защитить от развития остеопороза - болезни, которая делает кости тоньше и слабее, повышает риск их разрушения.

нужен мышцам для движений и правильного функционирования

нужен нервам, чтобы передавать сигналы между мозгом и телом

укрепляет иммунную систему и функцию борьбы с бактериями и вирусами

поддерживать зубы здоровыми

поддерживать артериальное давление в норме

положительно влияет на рост волос и состояние кожи.

Как пополнить запасы витамина D

Чтобы получить необходимую дозу витамина D, здоровому человеку обычно достаточно бывать на солнце и употреблять продукты, богатые этим витамином. В частности:

Жирная рыба - скумбрия, тунец, форель, лосось.

Молочные продукты - масло, твердый сыр, домашний сыр, йогурт, сыворотка, цельное молоко.

Также витамина D много в говяжьей печени и ячных желтках.

"Любые витамины или пищевые добавки нужно принимать только после определения уровня витамина в крови и консультации с врачом. Заниматься самолечением - плохая идея. Ведь высокие дозы витамина D могут быть вредными для здоровья", - подчеркивают медики.