Как пополнить запасы витамина D: врач поделилась списком продуктов
Зимой часто возникает нехватка витамина D, поскольку значительно уменьшается количество солнечного света. Недостаток этого элемента может привести к целому ряду проблем со здоровьем.
О том, как влияет витамин D на организм и как можно пополнить его запасы, рассказали на медицинской странице в Instagram.
Какие функции в организме выполняет витамин D
Большую часть витамина D люди получают благодаря воздействию солнечного света. Поэтому его часто называют "витамин солнца".
"Дефицит этого витамина проявляется ощущением постоянной усталости и плохого настроения. Если вы заметили за собой такие симптомы - пора проверить уровень витамина D в организме", - говорится в сообщении.
Почти 90% украинцев подвержены риску дефицита витамина D, по последним исследованиям.
Важность витамина D для организма трудно переоценить. В частности, он помогает:
- усваивать организмом кальций и фосфаты из пищи
- поддерживать нужный уровень кальция в крови
- помогает защитить от развития остеопороза - болезни, которая делает кости тоньше и слабее, повышает риск их разрушения.
- нужен мышцам для движений и правильного функционирования
- нужен нервам, чтобы передавать сигналы между мозгом и телом
- укрепляет иммунную систему и функцию борьбы с бактериями и вирусами
- поддерживать зубы здоровыми
- поддерживать артериальное давление в норме
- положительно влияет на рост волос и состояние кожи.
Как пополнить запасы витамина D
Чтобы получить необходимую дозу витамина D, здоровому человеку обычно достаточно бывать на солнце и употреблять продукты, богатые этим витамином. В частности:
Жирная рыба - скумбрия, тунец, форель, лосось.
Молочные продукты - масло, твердый сыр, домашний сыр, йогурт, сыворотка, цельное молоко.
Также витамина D много в говяжьей печени и ячных желтках.
"Любые витамины или пищевые добавки нужно принимать только после определения уровня витамина в крови и консультации с врачом. Заниматься самолечением - плохая идея. Ведь высокие дозы витамина D могут быть вредными для здоровья", - подчеркивают медики.
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