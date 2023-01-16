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Як помити порожні пляшки за допомогою рису: геніальний трюк, який полегшить вам життя

Фото: навіщо класти рис у пляшку від вина (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Рис - це популярна крупа, яку любить багато хто. Вона також допоможе очистити пляшку від вина.

Чому так варто зробити – розповіли експерти видання Sante Plus.

Чому варто покласти рис у пляшку від вина

Перед тим як покласти в пляшку рис – ретельно помийте її від вина.

Повністю спустошивши пляшку і обполоснувши її, насипте в ємність жменю рису. Використовуючи лійку, заповніть чверть пляшки та додайте ½ склянки окропу та кілька крапель рідини для миття посуду.

Потім закрийте кришкою і енергійно струсіть. Зерна рису потрібно буде потрясти, щоб очистити бруд і плями, що в'їлися, прилипли до боків. Продовжуйте струшувати пляшку протягом декількох хвилин, перш ніж випорожнити її та промити чистою водою. Після цього вона буде як нова!

Інші методи очищення винних пляшок

Крім використання рису та засоби для миття посуду для належного очищення порожніх винних пляшок, існують й інші оригінальні методи, які так само ефективні.

Харчова сода чудово підходить для очищення винних пляшок

Для початку вам спочатку потрібно буде насипати столову ложку харчової соди в пляшку, в яку ви додаватимете воду. Все, що вам потрібно зробити, це закрити і добре перемішати, струсивши пляшку.

Залишіть на годину, перш ніж ретельно промити.

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