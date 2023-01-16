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Как помыть пустые бутылки с помощью риса: гениальный трюк, который облегчит вам жизнь

Фото: зачем класть рис в бутылку от вина (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Рис - это популярная крупа, которую любят многие. Она также может помочь очистить бутылку от вина.

Почему так стоит сделать - рассказали эксперты издания Sante Plus.

Почему стоит положить рис в бутылку от вина

Перед тем как положить в бутылку рис - тщательно помойте ее от вина.

Полностью опустошив бутылку и ополоснув ее, насыпьте в емкость горсть риса. Используя воронку, заполните четверть бутылки и добавьте ½ стакана кипятка и несколько капель жидкости для мытья посуды.

Затем закройте крышкой и энергично встряхните. Зерна риса нужно будет потрясти, чтобы очистить грязь и въевшиеся пятна, прилипшие к бокам. Продолжайте встряхивать бутылку в течение нескольких минут, прежде чем опорожнить ее и промыть чистой водой. После этого она будет, как новая!

Другие методы очистки винных бутылок

Помимо использования риса и средства для мытья посуды для надлежащей очистки пустых винных бутылок, существуют и другие оригинальные методы, которые столь же эффективны.

Пищевая сода отлично подходит для очистки винных бутылок

Для начала вам сначала нужно будет насыпать столовую ложку пищевой соды в бутылку, в которую вы будете добавлять воду. Все, что вам нужно сделать, это закрыть и хорошо перемешать, встряхнув бутылку.

Оставьте на час, прежде чем тщательно промыть.

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