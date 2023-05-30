Як поливати помідори, щоб гілки ламалися від плодів

Як зрозуміти, що прийшов час поливати

Якщо листя трошки починає поникати, обов'язково треба проводити полив. Важливо не доводити до того, що листя сильно поникає і починає звисати.

Полив найкраще проводити в першу половину дня. Коли зійшло сонце, за годину-дві вже можна поливати. Не можна це робити ввечері, адже в цей час знижується випаровувальна спроможність рослин.

Коли поливаєте в першій половині дня, в обідню спеку рослина починає більше дихати, випаровувати рідину через лист, щоб охолодитися. Якщо рослина перегріється 1-2 рази, нічого страшного, але якщо нехватка вологи буде системною, томати почнуть скидувати квіти.

В яких випадках поливають двічі на день

Іноді, коли влітку дуже спекотно, можна полити двічі - зранку і після обіду. Тоді рослинам точно вистачить вологи.

Поливати невідстояною водою з-під крану не варто через вміст хлору в ній.

Скільки води лити і яка температура

Температура води має дорівнювати температурі довкілля.

Якщо вода буде захолодна, для кореневої системи це стрес. Корінь завмиратиме, а рослина затримуватиме зростання.

Кількість води для поливу приблизно 1,25 літри, може й більше. Головне - орієнтуйтеся на листя - воно не має в'янути в періоди між поливами.

Щоб затримувати вологу в ґрунті, томати варто замульчувати, наприклад, сіном чи соломою.