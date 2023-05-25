Огірки будете збирати постійно: краще органічне добриво для овочів
Огірки будуть давати щедрий урожай, якщо за ними правильно доглядати і вчасно вносити добрива.
Як приготувати підживлення, щоб овочі гарно плодоносили, розповіли на YouTube-каналі Наша дача.
Як приготувати органічне добриво
Підживлення роблять з органічного добрива на основі курячого посліду.
Замочіть 5 кг добрива в 5 л води. Додайте 250 мл рідкого мікробіологічного добрива. Дайте настоятися.
Розведіть у 10-літровому відрі з водою близько склянки добрива. Полийте огірки розчином.
Коли поливати і як часто
Таке добриво можна використовувати не частіше ніж один раз на тиждень. І важливо - поливати добривом варто в період першої половини вегетації рослин. Коли огірки нарощують зелену масу і поки не почали активно плодоносити.
Це добриво повністю органічне і безпечне, а врожай огірки дадуть розкішний. Підійде цей спосіб тим, хто проти підживлення мінеральними добривами.
На відео показаний гібрид огірків Мертус.
Чому огірки можуть погано рости і розвиватися
Причин тому може бути багато, але головні з них:
- Погано розвинена коренева система
- Висадка у холодний ґрунт
- Нестача сонячного світла
- У ґрунті не вистачає поживних речовин
- Невідповідна температура повітря
- Нестача вологи в ґрунті
- Жирування - надмірне використання добрив
- Хвороби і шкідники
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