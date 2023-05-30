RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как поливать помидоры, чтобы ветки ломались от плодов

Как правильно поливать помидоры (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Помидоры будут давать хороший урожай, если знать, как правильно их поливать и подходить с умом к выращиванию этой культуры.

О секретах ухода за помидорами рассказали на YouTube-канале Наша дача.

Как понять, что пришло время поливать

Если листья немножко начинают поникать, обязательно надо проводить полив. Важно не доводить до того, что листья сильно поникают и начинают свисать.

Полив лучше проводить в первую половину дня. Когда взошло солнце, через час-два уже можно поливать. Нельзя это делать вечером, ведь в это время снижается испарительная способность растений.

Когда поливаете в первой половине дня, в обеденную жару растение начинает больше дышать, испарять жидкость через лист, чтобы охладиться. Если растение перегреется 1-2 раза, ничего страшного, но если нехватка влаги будет системной, томаты начнут скидывать цветы.

В каких случаях поливают дважды в день

Иногда, когда летом очень жарко, можно полить дважды - утром и после обеда. Тогда растениям хватит влаги.

Поливать неотстоянной водой из-под крана не следует из-за содержания хлора в ней.

Сколько воды лить и какая температура

Температура воды должна быть равна температуре окружающей среды.

Если вода будет холодной, для корневой системы это стресс. Корень будет замирать, а растение будет задерживать рост.

Количество воды для полива примерно 1,25 литра, может быть и больше. Главное - ориентируйтесь на листья - они не должны увядать в периоды между поливами.

Чтобы задерживать влагу в почве, томаты следует замульчировать, например, сеном или соломой.

Раньше мы писали об ошибках, из-за которых клубника вырастает мелкой.

Также эксперт рассказал о лучшем органическом удобрении для овощей.

Читайте РБК-Украина в Google News
помідорисад и огород