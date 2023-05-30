Как поливать помидоры, чтобы ветки ломались от плодов

Как понять, что пришло время поливать

Если листья немножко начинают поникать, обязательно надо проводить полив. Важно не доводить до того, что листья сильно поникают и начинают свисать.

Полив лучше проводить в первую половину дня. Когда взошло солнце, через час-два уже можно поливать. Нельзя это делать вечером, ведь в это время снижается испарительная способность растений.

Когда поливаете в первой половине дня, в обеденную жару растение начинает больше дышать, испарять жидкость через лист, чтобы охладиться. Если растение перегреется 1-2 раза, ничего страшного, но если нехватка влаги будет системной, томаты начнут скидывать цветы.

В каких случаях поливают дважды в день

Иногда, когда летом очень жарко, можно полить дважды - утром и после обеда. Тогда растениям хватит влаги.

Поливать неотстоянной водой из-под крана не следует из-за содержания хлора в ней.

Сколько воды лить и какая температура

Температура воды должна быть равна температуре окружающей среды.

Если вода будет холодной, для корневой системы это стресс. Корень будет замирать, а растение будет задерживать рост.

Количество воды для полива примерно 1,25 литра, может быть и больше. Главное - ориентируйтесь на листья - они не должны увядать в периоды между поливами.

Чтобы задерживать влагу в почве, томаты следует замульчировать, например, сеном или соломой.