Як поливати орхідеї, щоб вони не засохли

Найважливішим кроком у догляді за орхідеєю є полив. Нерідко орхідеї пересихають при, здавалося б, регулярному поливі або ж навпаки починають гнити.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як поливати орхідею, щоб рослина не загинула.
Способи поливу орхідей
Існує декілька способів полити орхідеї. Кожен із них має свою ефективність:
Якщо орхідея знаходиться в кашпо (горщик без дренажного отвору для виходу зайвої води), рекомендують спочатку витягнути рослину з горщика. Полийте орхідею в раковині, а після того, як вода перестане капати з коріння, поставте рослину назад в декоративний горщик.
Покупати орхідею - найкращий спосіб поливу (ілюстративне фото: Freepik)
Після поливу важливо дати воді повністю стекти з контейнера. Коріння орхідеї ніколи не повинно "сидіти" у воді.
Для поливу орхідей найкраще використовувати воду кімнатної температури.Часто вважають, що дощова вода або талий сніг є найкращою водою для орхідеї.
Хоча вона не містить хімікатів, які використовуються у водопровідній воді, і має невеликий вміст азоту, насправді це не обов'язково. Водопровідна вода цілком придатна для використання, якщо вона не була пом'якшена солями.
Як часто поливати орхідею
Зазвичай замочувати орхідею в мисці з водою слід раз на тиждень або два, коли замінник ґрунту підсохне. Уникайте надмірного поливу, який призводить до загибелі набагато більшої кількості орхідей, ніж недостатній.
Також рекомендується поливати орхідеї вранці - це гарантує, що рідина випаровуватиметься протягом дня, коли температура повітря підвищуватиметься. Якщо ви помітили воду в місцях з'єднання листя і стебла, акуратно витріть її, оскільки це може призвести до загнивання коренів.
Однак регулярність поливу орхідеї залежить від багатьох факторів. До них належать:
Замість того, щоб планувати щотижневий полив, краще звернути увагу на ознаки, які вказують на те, що ваша орхідея потребує поливу.
Незалежно від використовуваного ґрунтового субстрату, його слід ретельно зволожувати при кожному поливі, після чого він повинен майже повністю висохнути перед повторним поливом.
Простий спосіб визначити, чи достатньо сухою є ґрунтова суміш для повторного поливу - занурити дерев'яну шпажку на 2-3 см у суміш, щоб перевірити, наскільки вона суха.
Обприскування орхідеї маже завдати шкоди листю (ілюстративне фото: Freepik)
Крім цього, кожен корінь орхідеї має тонку мембрану, яка швидко поглинає воду і сприяє обміну мінералів і солей. Саме ця мембрана є найкращим індикатором стану коренів вашої орхідеї та потреби в поливі.
Сріблясто-біла мембрана сигналізує про необхідність полити орхідеї, тоді як зелена означає, що рослина достатньо зволожена.
Ознаки надмірного поливу
Симптомами кореневої гнилі є опадання квітів, пожовтіння листя, а також коричневе і кашоподібне коріння. Якщо ви помітили, що корені орхідеї стали коричневими, а листя зморщилося, почекайте з поливом.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Orhids Info, Fields of Flowers, Love Orchids, Epic Gardening, Better Homes & Gardens.