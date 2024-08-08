Чому жовтіє листя орхідей: 10 причин, чому рослина всихає

Орхідеї приголомшують своїм виглядом - і змушують своїх власників переживати, коли листя раптово набуває жовтого кольору. Причин цього явища багато, але не всі з них надто небезпечні для рослини.

Занадто рясний полив

Найпоширеніша причина пожовклого листя орхідей - занадто велика кількість води, яка пропонується рослині. Це може відбуватися тоді, коли орхідеї поливають надто часто або коли рослини знаходяться в горщику без належного дренажу.

Більшість орхідей поглинають більшу частину води та поживних речовин з повітря, яке їх оточує, за допомогою центральної кореневої системи. Тож усім орхідеям, навіть вологолюбним, потрібно, щоб їхнє коріння злегка підсохло між поливами.

Як правило, орхідею слід поливати, коли ґрунт у горщику наближається до сухого. Зазвичай це складніше зробити в прохолодні зимові місяці, коли висихання ґрунту між поливами може зайняти до тижня або більше.

Неправильний субстрат

Для більшості орхідей ґрунтовий субстрат повинен забезпечувати достатню аерацію, щоб коріння могло дихати. Найкращий варіант ґрунту для орхідей - такий, що швидко і рівномірно висихає у всьому горщику.

Якщо ви обираєте суміш кори орхідей, переконайтеся, що вона складається щонайменше на 25% з деревного вугілля або перліту для аерації.

Старий субстрат

Ґрунтовий субстрат може почати руйнуватися через вік - і, відповідно, гірше виконувати свою функцію. Субстрат для орхідей слід замінювати кожні 1-3 роки, залежно від його початкової якості та частоти використання добрив.

Субстрат також необхідно замінити, якщо він фізично руйнується або має кислий запах.

Замало світла

Більшість видів орхідей люблять багатогодинне яскраве непряме світло. Недостатнє освітлення не лише призводить до жовтого листя, а й також пригнічує утворення бутонів, тому квіти будуть нечисленними - якщо взагалі будуть.

Якщо ви помітили загальне вицвітання листя вашої орхідеї до блідого жовтувато-зеленого кольору, спробуйте поставити її ближче до вікна.

Забагато світла

Зворотний бік освітлення цієї рослини полягає в тому, що орхідеї не люблять прямого сонячного проміння. Деякі види можуть переносити кілька годин прямого сонячного проміння вранці, але найкращим освітленням для орхідеї є непряме, але яскраве світло.

Якщо ви помітили, що верхнє листя або листя, яке отримують найбільше світла, починає ставати блідим, ймовірно, на орхідею потрапляє занадто багато прямих сонячних променів.

Спробуйте перенести рослину в місце, захищене від прямих сонячних променів, або ж розсійте світло за допомогою прозорої штори.

Сухе повітря

Орхідеї походять з тропічного та субтропічного клімату, який, як правило, досить вологий. Епіфітний ріст орхідей означає, що їхнє коріння не потребує і не любить бути оточеним вологим ґрунтовим середовищем.

Навпаки, вони процвітають при високій вологості. 60%-80% - хороший рівень для більшості орхідей, але цього може бути важко досягти в приміщенні.

Ідеальним варіантом є розміщення орхідеї у яскраво освітленій ванній кімнаті або використовувати зволожувач повітря.

Обприскування орхідеї також може бути корисним, але слідкуйте за тим, щоб краплинки води не потрапляли на листя і квіти, оскільки це може призвести до їхнього загнивання.

Комахи-шкідники

Ще однією причиною пожовтіння і загалом хворого вигляду листя є комахи, які живляться поживними речовинами рослини.

Якщо листя ваших орхідей жовтіє, на ньому з'являються коричневі плями або зморщуються нові пагони і квіти, є велика ймовірність, що у вас проблема з комахами.

Чому листя орхідеї жовтіє (ілюстративне фото: Freepik)

Борошнистий червець, попелиця та щитівка дуже полюбляють орхідеї і можуть дуже швидко позбавити рослину необхідних поживних речовин, якщо з ними не боротися.

Надмірне внесення добрив

Як епіфітні або напівназемні рослини, орхідеї пристосовані до зростання з обмеженим доступом до поживних речовин.

Як наслідок, використання занадто сильної (тобто концентрованої) формули добрива може призвести до опіку листя.

В цьому випадку варто звіритися з рекомендаціями на упаковці з поживними речовинами і не перевищувати рекомендовану норму.

Недостатньо поживних речовин

У період активного росту орхідеї потребують додаткових поживних речовин, окрім тих, що містяться у воді. Якщо у вашої орхідеї жовтіє найстаріше листя, але коренева система виглядає здоровою, це, швидше за все, свідчить про нестачу поживних речовин.

Найчастіше це відбувається навесні - тож перевірте рослину на наявність ознак появи нових яскраво-зелених пагонів.

Вік рослини

Цілком природно, що старе листя з часом жовтіє і опадає. Зріла орхідея втрачає близько 2 листків на рік. Старе листя зберігає поживні речовини і воду для розвитку нових пагонів.

Як тільки ці листки вичерпають свої поживні речовини, вони просто пожовтіють і опадуть природним чином.