Как поливать орхидеи, чтобы они не засохли

Как поливать орхидею правильно

Способы полива орхидей

Существует несколько способов полить орхидеи. Каждый из них имеет свою эффективность:

Поставить в тарелку с водой. Хотя это кажется самым простым вариантом, такой метод требует осторожности. После того как орхидею поставили в тарелку с водой, следует подождать не более 10 минут, а затем вылить лишнюю жидкость и высушить миску, чтобы не переувлажнить корни.

Хотя это кажется самым простым вариантом, такой метод требует осторожности. После того как орхидею поставили в тарелку с водой, следует подождать не более 10 минут, а затем вылить лишнюю жидкость и высушить миску, чтобы не переувлажнить корни. Полить из чашки. Если у вас мало времени и ваша орхидея находится в горшке, стакан или рюмка - идеальный инструмент для полива орхидеи. Чтобы дать орхидее точное количество воды, нужно только вылить одну рюмку воды (около 60 мл) сбоку от корневого шарика. Будьте осторожны, чтобы не лить воду в центр, поскольку листья загниют.

Если у вас мало времени и ваша орхидея находится в горшке, стакан или рюмка - идеальный инструмент для полива орхидеи. Чтобы дать орхидее точное количество воды, нужно только вылить одну рюмку воды (около 60 мл) сбоку от корневого шарика. Будьте осторожны, чтобы не лить воду в центр, поскольку листья загниют. Покупать в ведре. Если ваша орхидея растет в пластиковом горшке с дренажом, для полива растения можно его искупать. Для этого поставьте орхидеи в неглубокую ванну, таз, ведро или раковину, на короткое время примерно на 5-10 минут. Не снимайте горшок, чтобы не повредить корни. Также важно, чтобы растение тщательно просохло после купания.

Если ваша орхидея растет в пластиковом горшке с дренажом, для полива растения можно его искупать. Для этого поставьте орхидеи в неглубокую ванну, таз, ведро или раковину, на короткое время примерно на 5-10 минут. Не снимайте горшок, чтобы не повредить корни. Также важно, чтобы растение тщательно просохло после купания. Опрыскать растение. Несмотря на то, что орхидеи любят высокую влажность и берут жидкость из воздуха, опрыскивание имеет свои недостатки. В первую очередь это займет больше времени, между купанием растения в ванной и может привести к гниению листьев при попадании воды.

Если орхидея находится в кашпо (горшок без дренажного отверстия для выхода излишней воды), рекомендуют сначала вытащить растение из горшка. Полейте орхидею в раковине, а после того, как вода перестанет капать с корней, поставьте растение обратно в декоративный горшок.

Покупать орхидею - лучший способ полива (иллюстративное фото: Freepik)

После полива важно дать воде полностью стечь из контейнера. Корни орхидеи никогда не должны "сидеть" в воде.

Для полива орхидей лучше всего использовать воду комнатной температуры. Часто считают, что дождевая вода или талый снег является лучшей водой для орхидеи.

Хотя она не содержит химикатов, которые используются в водопроводной воде и имеет небольшое содержание азота, на самом деле это не обязательно. Водопроводная вода вполне пригодна для использования, если она не была смягчена солями.

Как часто поливать орхидею

Обычно замачивать орхидею в миске с водой следует раз в неделю или два, когда заменитель почвы подсохнет. Избегайте чрезмерного полива, приводящего к гибели гораздо большего количества орхидей, чем недостаточный.

Также рекомендуется поливать орхидеи утром - это гарантирует, что жидкость будет испаряться в течение дня, когда температура воздуха будет повышаться. Если вы заметили воду в местах соединения листьев и стебля, аккуратно вытрите ее, так как это может привести к загниванию корней.

Однако регулярность полива орхидеи зависит от многих факторов. К ним относятся:

температура в вашем доме;

количество света, получаемого растения;

тип грунтовой смеси;

тип контейнера, в котором произрастает растение.

Вместо того чтобы планировать еженедельный полив, лучше обратить внимание на признаки, указывающие на то, что ваша орхидея нуждается в поливе.

Независимо от используемого грунтового субстрата его следует тщательно увлажнять при каждом поливе, после чего он должен почти полностью высохнуть перед повторным поливом.

Простой способ определить, достаточно ли сухой почвенная смесь для повторного полива - погрузить деревянную шпажку на 2-3 см в смесь, чтобы проверить, насколько она сухая.

Опрыскивание орхидеи может нанести вред листьям (иллюстративное фото: Freepik)

Кроме этого, каждый корень орхидеи имеет тонкую мембрану, быстро поглощающую воду и способствующую обмену минералов и солей. Эта мембрана является лучшим индикатором состояния корней вашей орхидеи и потребности в поливе.

Серебристо-белая мембрана сигнализирует о необходимости полить орхидеи, тогда как зеленая означает, что растение достаточно увлажнено.

Признаки чрезмерного полива

Симптомами корневой гнили являются опадание цветов, пожелтение листьев, а также коричневые и кашевидные корни. Если вы заметили, что корни орхидеи стали коричневыми, а листья сморщились, подождите с поливом.