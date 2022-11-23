Як покращити роботу двірників машини для ефективного очищення: поради водіям

Багато водіїв взимку зіштовхуються з проблемою намерзання на лобовому склі льоду або снігу. У такому випадку щітка, тепла вода та двірники - ваші перші помічники.
Однак що робити, якщо двірники також примерзли?
Styler розповідає, що може покращити роботу двірників вашої машини взимку.
Автомеханіки кажуть, що головний ворог склоочисників - це лід, який з тієї чи іншої причини потрапляє на двірники. Він блокує рухливість шарнірів каркаса та заповнює поздовжні щілини гумових вій, чим порушується їх працездатність.
Щоб цього уникнути, слідуйте наступним рекомендаціям.
Нижня зона лобового скла, де зазвичай лежать двірники, повинна бути вільною від снігу, льоду та бруду. Перед тим, як поїхати, очистьте низ скла і самі двірники. Не забувайте також про свіжий сніг, адже після прогріву скла він може перетворитися на лід.
Лобове скло має бути теплим. Тому під час снігопаду чи інших опадів завжди направляйте на нього частину теплого повітря від обігрівача. Тоді і ймовірність появи льоду на двірниках буде меншою.
Справні двірники - запорука чистоти лобового скла взимку (фото: Freepik)
Зимова обмивальна рідина прибере лід і бруд, що перешкоджають нормальній роботі склоочисників. Температуру замерзання рідини необхідно добирати з запасом п'ять-сім градусів від поточної температури повітря.
Зимові двірники - це ключ до того, що ваші щітки будуть максимально ефективно виконувати поставлені задачі.
Намагайтеся використовувати адаптовані для зими версії склоочисників: безкаркасні або з пластиковими шарнірами каркаса, з особливо м'якою морозостійкою гумою щіток, графітовим або тефлоновим покриттям.
Нові двірники взимку працюватимуть набагато краще, ніж старі. Незношені краї нових вій краще зчищають все те, що потрапляє взимку на скло, а не розхитаний каркас краще тримає та направляє щітку в просторі.
До речі, раніше ми вже розповідали, як захистити лобове скло від ушкоджень взимку.
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