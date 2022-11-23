Як покращити роботу двірників машини для ефективного очищення: поради водіям

Автомеханіки кажуть, що головний ворог склоочисників - це лід, який з тієї чи іншої причини потрапляє на двірники. Він блокує рухливість шарнірів каркаса та заповнює поздовжні щілини гумових вій, чим порушується їх працездатність.

Щоб цього уникнути, слідуйте наступним рекомендаціям.

Вчасно очищайте лобове скло

Нижня зона лобового скла, де зазвичай лежать двірники, повинна бути вільною від снігу, льоду та бруду. Перед тим, як поїхати, очистьте низ скла і самі двірники. Не забувайте також про свіжий сніг, адже після прогріву скла він може перетворитися на лід.

Стежте за температурою лобового скла

Лобове скло має бути теплим. Тому під час снігопаду чи інших опадів завжди направляйте на нього частину теплого повітря від обігрівача. Тоді і ймовірність появи льоду на двірниках буде меншою.

Справні двірники - запорука чистоти лобового скла взимку (фото: Freepik)

Не шкодуйте омивача

Зимова обмивальна рідина прибере лід і бруд, що перешкоджають нормальній роботі склоочисників. Температуру замерзання рідини необхідно добирати з запасом п'ять-сім градусів від поточної температури повітря.

Використовуйте адаптовані моделі

Зимові двірники - це ключ до того, що ваші щітки будуть максимально ефективно виконувати поставлені задачі.

Намагайтеся використовувати адаптовані для зими версії склоочисників: безкаркасні або з пластиковими шарнірами каркаса, з особливо м'якою морозостійкою гумою щіток, графітовим або тефлоновим покриттям.

За необхідності замініть двірники

Нові двірники взимку працюватимуть набагато краще, ніж старі. Незношені краї нових вій краще зчищають все те, що потрапляє взимку на скло, а не розхитаний каркас краще тримає та направляє щітку в просторі.