Як захистити лобове скло машини взимку від тріщин і обледеніння: поради водіям

Взимку проблема утворення тріщини стає більш імовірною через морози та різкі перепади температур.

Тріщина на лобовому склі - це серйозна проблема для водіїв у будь-яку пору року. Їх може спровокувати навіть найдрібніша необережність на дорозі, наприклад, камінчик у скло.

Як захистити скло автівки взимку - читайте нижче в матеріалі Styler.

Перевірте цілісність скла

Насамперед варто розуміти, що нізвідки тріщина точно не з'явиться. Якщо скло тріснуло, значить, на ньому вже був відкол або мікропошкодження, а різке коливання температури погіршило ситуацію.

Тому перед початком холодного сезону перевірте скло на наявність навіть малопомітних відколів. Якщо помітили бодай щось, краще заздалегідь провести ремонт скла в спеціалізованому сервісному центрі.

Прогрівайте автомобіль правильно

Закони фізики підтверджують, що тріщини на склі утворюються через різкі перепади температур, яких водіям варто уникати. Тому необхідно правильно прогрівати автомобіль.При прогріванні бажано, щоб скло і салон прогрівалися одночасно та рівномірно.

Найбільша помилка полягає у прогріві машини з відключеним обігрівачем. А потім його зазвичай різко вмикають та направляють на скло. Так робити точно не варто, якщо хочете зберегти лобове цілим.

Фото: Взимку дуже важливо правильно прогрівати авто (pixabay.com)

Не лийте гарячу воду

Це також стосується перепадів температури. Спочатку варто дати склу прогрітися до початку відтавання і вже потім акуратно видалити лід або сніг скребком. Категорично не можна стукати по склу, намагатися сколювати або віддирати лід на непрогрітому склі.

Протирайте щітку для скла

До речі, кажучи про очищення скла скребком, обов'язково протирайте його від піщинок перед використанням. Замість нього можна також використати спеціальний інструмент для миття вікон.

Постарайтеся в зимовий час зменшити вологість в салоні автомобіля за допомогою циркуляції теплого повітря в салоні та використання текстильних килимків, які вбирають вологу.

Правильно паркуйте машину

За умови не надто сильних морозів, скло машини може трохи розтанути самостійно. Якщо залишаєте автомобіль взимку на вулиці, поставте його лобовим склом на схід. Таким чином перші промені сонця відігріють скло і буде простіше його очистити.