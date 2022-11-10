Як зберігати масло для двигуна, щоб не зашкодити авто

Якщо вчасно не замінити олію, автівка може зазнати серйозних ушкоджень, а її власник "влетіти" на кругленьку суму.

Двигун - це серце машини, а моторне мастило - її кров. Ці дві речі взаємопов'язані, а тому потребують вчасної перевірки та заміни в разі необхідності.

Як зберігати масло для двигуна та коли краще його вже не використовувати детально розповідаємо в матеріалі Styler.

Зберігання в закритій тарі

На кожній каністрі з мастилом обов'язково вказують дату розливу. Обираючи масло, щоразу перевіряйте цю дату, аби не купити протерміноване або яке от-от зіпсується.

Якщо берете у відкритій каністрі, то термін зберігання буде меншим. Адже масло контактує з повітрям, що призводить до поступового окиснення його компонентів.

Зберігання у двигуні

Мастило, яке зберігається у двигуні, контактує з металевими поверхнями, газами, повітрям, а також на нього впливають перепади температур.

Саме через це автовиробники часто рекомендують змінювати моторну оливу раз на рік, навіть якщо вам здається, що ще не час. Причина таких рекомендацій не нова: це лише превентивні методи до окислення компонентів масла.

До того ж експлуатація машини на такому маслі робить двигун більш схильним до перегріву, підвищує витрату палива і сприяє утворенню відкладень усередині двигуна. Такі наслідки неодмінно призведуть до несправностей.

Звертайте увагу на виробника моторної оливи (фото: Freepik)

Де краще зберігати масло?

Ідеальні умови для зберігання моторного мастила насправді нескладно облаштувати. Для цього потрібні стабільна кімнатна температура, невисока вологість повітря та відсутність сонячного світла.

Такими місцями можуть бути комора, льох або теплий гараж. А от про зберігання масла на балконі, під сонцем, на вулиці та в холодних приміщеннях можете суворо забути, якщо, звісно, хочете нормально їздити.

Ще один важливий нюанс, який стосується купівлі: зверніть увагу на місце покупки олії. Спеціалізовані магазини та офіційні дилери дотримуються рекомендацій щодо зберігання продукції. А от у дрібних магазинах та ринках так роблять не завжди.