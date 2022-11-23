Как улучшить работу дворников машины для эффективной очистки: советы водителям

Многие водители зимой сталкиваются с проблемой намерзания на лобовом стекле льда или снега. В таком случае щетка, теплая вода и дворники - ваши первые помощники.
Однако что делать, если дворники тоже примерзли?
Styler рассказывает, что может улучшить работу дворников вашей машины зимой.
Автомеханики говорят, что главный враг стеклоочистителей - это лед, по той или иной причине попадающий на дворники. Он блокирует подвижность шарниров каркаса и заполняет продольные щели резиновых ресниц, чем нарушается их работоспособность.
Чтобы этого избежать, следуйте следующим рекомендациям.
Нижняя зона лобового стекла, где обычно лежат дворники, должна быть свободна от снега, льда и грязи. Перед тем, как ехать, очистите низ стекла и сами дворники. Не забывайте также о свежем снеге, ведь после прогрева стекла он может превратиться в лед.
Лобовое стекло должно быть теплым. Поэтому при снегопаде или других осадках всегда направляйте на него часть теплого воздуха от обогревателя. Тогда и вероятность появления льда на дворниках будет меньше.
Исправные дворники - залог чистоты лобового стекла зимой (фото: Freepik)
Зимняя омывающая жидкость уберет лед и грязь, препятствующие нормальной работе стеклоочистителей. Температуру замерзания жидкости необходимо подбирать с запасом 5-7 градусов от текущей температуры воздуха.
Зимние дворники - это ключ к тому, что ваши щетки будут максимально эффективно выполнять поставленные задачи.
Старайтесь использовать адаптированные для зимы версии стеклоочистителей: бескаркасные или с пластиковыми шарнирами каркаса, с мягкой морозостойкой резиной щеток, графитовым или тефлоновым покрытием.
Новые дворники зимой будут работать гораздо лучше старых. Неизношенные края новых ресниц лучше счищают все попадающее зимой на стекло, а не расшатанный каркас лучше держит и направляет щетку в пространстве.
Кстати, раньше мы уже рассказывали, как оградить лобовое стекло от повреждений зимой.
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