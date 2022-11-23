Как улучшить работу дворников машины для эффективной очистки: советы водителям

Автомеханики говорят, что главный враг стеклоочистителей - это лед, по той или иной причине попадающий на дворники. Он блокирует подвижность шарниров каркаса и заполняет продольные щели резиновых ресниц, чем нарушается их работоспособность.

Чтобы этого избежать, следуйте следующим рекомендациям.

Во время очищайте лобовое стекло

Нижняя зона лобового стекла, где обычно лежат дворники, должна быть свободна от снега, льда и грязи. Перед тем, как ехать, очистите низ стекла и сами дворники. Не забывайте также о свежем снеге, ведь после прогрева стекла он может превратиться в лед.

Следите за температурой лобового стекла

Лобовое стекло должно быть теплым. Поэтому при снегопаде или других осадках всегда направляйте на него часть теплого воздуха от обогревателя. Тогда и вероятность появления льда на дворниках будет меньше.

Исправные дворники - залог чистоты лобового стекла зимой (фото: Freepik)

Не жалейте омывателя

Зимняя омывающая жидкость уберет лед и грязь, препятствующие нормальной работе стеклоочистителей. Температуру замерзания жидкости необходимо подбирать с запасом 5-7 градусов от текущей температуры воздуха.

Используйте адаптированные модели

Зимние дворники - это ключ к тому, что ваши щетки будут максимально эффективно выполнять поставленные задачи.

Старайтесь использовать адаптированные для зимы версии стеклоочистителей: бескаркасные или с пластиковыми шарнирами каркаса, с мягкой морозостойкой резиной щеток, графитовым или тефлоновым покрытием.

При необходимости замените дворники

Новые дворники зимой будут работать гораздо лучше старых. Неизношенные края новых ресниц лучше счищают все попадающее зимой на стекло, а не расшатанный каркас лучше держит и направляет щетку в пространстве.