Как не поправиться во время зимних праздников: 6 крутых советов от топового тренера
Зимние праздники - это время радости, встреч с близкими и вкусной еды. Однако именно в этот период многие сталкиваются с проблемой переедания и набора лишних килограммов. Как провести праздники с наслаждением и без вреда для здоровья и фигуры?
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на известного тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook рассказывает о 6 правилах, как не набрать вес.
Будьте активными
Физическая активность - ваш лучший союзник в борьбе с лишними калориями. Гуляйте пешком, катайтесь на санках, лепите снеговиков или выполняйте упражнения дома. Чем больше двигаетесь, тем больше калорий тратит организм.
Ешьте, когда вы только голодны
Праздники - не повод есть безостановочно. Перед тем как взять очередное блюдо, спросите себя: "Действительно ли я голоден?" Ешьте только тогда, когда организм в этом нуждается.
Начинайте с сытных, но легких блюд
В начале трапезы выбирайте менее калорийную пищу: овощные салаты, фрукты, нежирное мясо или рыбу. Это поможет заполнить желудок и уменьшит желание переедать высококалорийные блюда, такие как оливье или торт.
Попробуйте периодическое голодание
Если вас пригласили на ужин, например, в 19:00, попробуйте не есть с самого утра. Так вы не превысите суточную норму калорий, порадуете хозяев хорошим аппетитом и не навредите фигуре.
Компенсируйте праздничные дни буднями
Праздники сменяются буднями, которые можно использовать для компенсации. В праздничные дни позволяйте себе немного больше, но в будние дни уменьшайте количество пищи и увеличивайте активность. Так вы сохраните баланс.
Выбирайте алкоголь с умом
Алкоголь также содержит калории, особенно сладкие коктейли или десертные вина. Лучше отдать предпочтение сухому вину или крепким напиткам, таким как водка или коньяк, но не злоупотреблять.
Праздники - это не повод нарушать баланс питания. Помните, что их суть - в общении, тепле и радости. Еда должна быть частью празднования, а не его основой. Следуя этим простым правилам, вы сможете провести зимние праздники с удовольствием, сохранить здоровье и хорошую форму.
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