Не треба ходити в "тренажерку". Ці 4 прості поради спалять купу калорій

Новорічні свята завжди супроводжуються застіллями та калорійною їжею. Як не набрати зайві кілограми та зберегти фігуру? Для спалювання калорій не потрібно ходити в тренажерну залу.

Як саме витрачати енергію, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на New York Post.

4 способи спалювати калорії без відвідування спортклубу

Фітнес-тренер повідомив, що є чотири легкі зміни, які ви можете зробити протягом дня, щоб підтримувати дефіцит калорій, щоб схуднути, і жодна з них не передбачає походів до тренажерної зали.

Ходьба з рюкзаком

Насолоджуйтеся гарною прогулянкою, для цього не потрібно йти в спортклуб. Ходьба в середньому та інтенсивному темпі може покращити пам’ять, сон, когнітивні функції та допоможе контролювати вагу.

Але ви можете перетворити ходьбу на біг, якщо вдягнете важкий рюкзак.

Такий метод перетворює ходьбу від простих кардіотренувань до складних силових вправ, додаючи вагу вашій спині. Ця вправа з незначним навантаженням бере свій початок у військовій підготовці. Рекомендується новачкам придбати рюкзак або і поступово збільшувати вагу. І якщо у вас немає тренажерів, не бійтеся: пляшки з водою, книги та навіть каміння можуть надати опір, який вам потрібен, щоб відчути навантаження.

Ходьба з рюкзаком - чудова вправа (фото: freepik.com)

Достатній сон

Гарний нічний відпочинок дуже важливий для підтримки дефіциту калорій. Сон надзвичайно важливий для регулювання ваших гормонів голоду, покращення відновлення після тренувань і оптимізації здорового обміну речовин.

Попередні дослідження показали, що люди, які спали менше семи годин на добу, мали найбільш хаотичний режим харчування, були більш схильні до недотримання дієти та з більшою ймовірністю перевищували тижневу норму споживання алкоголю.

Більшість людей спалюють від 30 до 40 калорій на годину під час сну, але недостатній відпочинок вночі призводить до переїдання та зменшення енергії для тренувань.

Щоб покращити сон, рекомендується щовечора лягати спати на 30 хвилин раніше.

Віддайте пріоритет білку

Білок є ключовим для будь-якого плану схуднення. Це не просто розбудовує та відновлює м’язи; він має вищий термічний ефект, що означає, що ваше тіло спалює більше калорій, перетравлюючи білок, ніж вуглеводи чи жири.

Для тих, хто хоче схуднути рекомендується включати білок у кожний прийом їжі та зосередитися на нежирних джерелах, таких як курка, риба, яйця, тофу та грецький йогурт.

Білок може допомогти вам відчути ситість, оскільки він перетравлюється довше, ніж інші поживні речовини. Це також може допомогти зберегти м’язову масу, а м’язи спалюють більше калорій, ніж жир.

Включайте білки в ваш раціон (фото: freepik.com)

Плануйте час для своїх тренувань

Ви спокійно можете займатися вдома, не відвідуючи спортклуб і не витрачаючи гроші на покупку абонемента.

Встановлення конкретного часу для ваших тренувань допоможе вам збільшити інтенсивність і зосередитися, щоб ви не витрачали час даремно. Це також спонукатиме вас виконувати важкі підходи та максимізувати віддачу від зусиль, які ви докладаєте під час тренування.