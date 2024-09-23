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Секрети ідеального догляду за бюстгальтером, щоб він був як новенький і тримав форму

Понеділок 23 вересня 2024 18:10
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Секрети ідеального догляду за бюстгальтером, щоб він був як новенький і тримав форму Правильний догляд подовжить "життя" вашого бюстгальтера (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Алієва

Іноді термін придатності бюстгальтера в 1-5 років зменшується. Існує чимало факторів, які впливають на втрату привабливого вигляду виробу та його здатності виконувати свої функції.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало кілька корисних порад, які збережуть "життя" вашого бюстгальтера надовше.

Правильний підхід до прання

Обов’язково придбайте якісний засіб для прання спідньої білизни. Якщо вам вдасться це зробити, то ви вирішите проблему зі стиранням гумки бюстгальтера чи тканини. А як додатковий бонус матимете чистий ліфчик з приємним ароматом.

Важливо не прати бюстгальтер у гарячій воді. Для цього краще беріть холодну або теплу воду, оскільки нижчі температури менше впливають на еластичність тканини.

Щоб ваш ліфчик довше бездоганно виконував свою функцію підтримування та фіксації, то варто берегти його від надмірної кількості тепла.

Не намагайтеся випрати спідню білизну надто швидко. Для того, щоб видалити всі залишки бруду, бюстгальтер треба обережно промочувати протягом 15 хвилин.

Сушіть бюстгальтер бережно

Викручувати або надто сильно віджимати білизну не можна, бо є ризик пошкодити тканину. Найбезпечніший варіант для сушіння бюстгальтера - покласти його на чистому рушникові на рівній поверхні.

Іншим ефективний і нешкідливим способом сушіння є підвішування. Проте це також треба робити правильно. Пам’ятайте, що не варто вішати ліфчик за бретельки, оскільки вони так швидше розтягуються та обриваються. Краще перекидати його так, щоб чашечки звисали з обох боків.

Секрети ідеального догляду за бюстгальтером, щоб він був як новенький і тримав формуНе варто вішати ліфчик за бретельки (фото: Freepik)

Електрична сушарка категорично не підходить для делікатного сушіння білизни. Це знову ж стосується впливу високих температур на еластичність тканини.

Секрети ідеального догляду за бюстгальтером, щоб він був як новенький і тримав формуНешкідливим способом сушіння є підвішування (фото: Freepik)

Дбайливе використання та зберігання

Намагайтеся чергувати носіння різних бюстгальтерів. Звичайно, часто буває, що купуєте ідеальний і не можете припинити його носити. Але користі від цього мало - він швидко зноситься. Тому варто мати кілька бюстгальтерів і змінювати їх щодня.

Секрети ідеального догляду за бюстгальтером, щоб він був як новенький і тримав формуДбайливо зберігайте бюстгальтер (фото: Freepik)

Зберігати у шафці ліфчик треба з особливими вимогами. Не можна, щоб на ньому ще щось поверх лежало, інакше чашечки втратять свою красиву форму.

Щоб чашечки не деформувалися з часом, можна підкласти в них щільні кулі з паперу.

Раніше ми розповідали, які речі ніколи не можна прати в пральній машині.

Читайте також, як прати махрові рушники, щоб вони були завжди м'якими.

Під час написання матеріалу використані джерела: Chantal store, Vicsec.

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