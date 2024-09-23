Секреты идеального ухода за бюстгальтером, чтобы он был как новенький и держал форму
Иногда срок годности бюстгальтера в 1-5 лет уменьшается. Существует много факторов, влияющих на потерю привлекательного вида изделия и его способности выполнять свои функции.
РБК-Украина (проект Styler) собрало несколько полезных советов, которые сохранят "жизнь" вашего бюстгальтера подольше.
Правильный подход к стирке
Обязательно приобретите качественное средство для стирки нижнего белья. Если вам удастся это сделать, вы решите проблему со стиранием резинки бюстгальтера или ткани. А в качестве дополнительного бонуса будете чистый лифчик с приятным ароматом.
Важно не стирать бюстгальтер в горячей воде. Для этого лучше берите холодную или теплую воду, поскольку более низкие температуры меньше влияют на эластичность ткани.
Чтобы ваш лифчик дольше безупречно выполнял свою функцию поддержания и фиксации, следует беречь его от избыточного количества тепла.
Не пытайтесь постирать нижнее белье слишком быстро. Для того чтобы удалить все остатки грязи, бюстгальтер нужно осторожно промачивать в течение 15 минут.
Сушите бюстгальтер бережно
Выкручивать или слишком сильно отжимать белье нельзя, потому что есть риск повредить ткань. Самый безопасный вариант для сушки бюстгальтера - положить его на чистом полотенце на ровной поверхности.
Другим эффективным и безвредным способом сушки является подвешивание. Однако это тоже нужно делать правильно. Помните, что не стоит вешать лифчик за бретельки, так как они быстрее растягиваются и обрываются. Лучше опрокидывать его так, чтобы чашечки свисали с обеих сторон.
Не стоит вешать лифчик за бретельки (фото: Freepik)
Электрическая сушилка категорически не подходит для деликатной сушки белья. Это опять же касается влияния высоких температур на эластичность ткани.
Безвредным способом сушки является подвешивание (фото: Freepik)
Бережное использование и хранение
Старайтесь чередовать ношение разных бюстгальтеров. Конечно, часто бывает, что приобретаете идеальный и не можете прекратить его носить. Но толку от этого мало - он быстро износится. Поэтому следует иметь несколько бюстгальтеров и менять их каждый день.
Бережно храните бюстгальтер (фото: Freepik)
Хранить в шкафчике лифчик нужно с особыми требованиями. Нельзя, чтобы на нем еще что-то поверх лежало, иначе чашечки потеряют свою красивую форму.
Чтобы чашечки не деформировались с течением времени, можно подложить в них плотные шары из бумаги.
Раньше мы рассказывали, какие вещи никогда нельзя стирать в стиральной машине.
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При написании материала использованы источники: Chantal store, Vicsec.