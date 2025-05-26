Як поділитися паролем від Wi-Fi за кілька секунд: 4 простих способи

QR-коди

QR-коди - один із найпростіших способів поділитися паролем від Wi-Fi. Ця функція працює як на Android, так і на iOS, що дає змогу ділитися доступом між пристроями без необхідності вручну вводити пароль. Опція доступна на всіх смартфонах з Android 10 і вище, тому більшість сучасних пристроїв уже підтримують таку функцію.

Для початку потрібно підключитися до потрібної Wi-Fi-мережі. Далі виконуються такі кроки:

Відкрити "Налаштування" і вибрати пункт "Мережа та інтернет"

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Натиснути на значок шестерні поруч із назвою підключеної Wi-Fi-мережі

Вибрати пункт "Поділитися". Можливо, буде потрібно пройти біометричну аутентифікацію.

Після цього на екрані з'явиться QR-код, який можна відсканувати з іншого пристрою для підключення. Якщо сканування не працює, також відобразиться пароль від мережі, щоб ввести його вручну.

QR-коди - один із найпростіших способів поділитися паролем від Wi-Fi (фото: MakeUseOf)

NFC-мітки

NFC-мітки - зручний спосіб не тільки ділитися паролями від Wi-Fi, а й передавати контактні дані або запускати певні команди. При правильному налаштуванні мітки можуть виконувати безліч дій.

Вартість таких міток невисока - упаковку з 50 штук можна придбати приблизно за 9,99 доларів на Amazon. Для налаштування знадобиться додаток для програмування NFC-міток, наприклад, NFC TagWriter від NXP для Android або NFC Tools для iOS.

У мітку записуються ім'я Wi-Fi-мережі, пароль і тип шифрування. Після цього її можна прикріпити, наприклад, до роутера - і будь-який користувач зможе підключитися до мережі, просто приклавши смартфон.

Однак можливі обмеження щодо сумісності. Пристрій має підтримувати читання і запис NFC. Крім того, такі мітки не працюють з iOS і не підтримуються багатьма іншими пристроями - ПК, Mac, ігровими консолями тощо.

NFC-мітка (фото: MakeUseOf)

Використання функції Quick Share на Android

Ще один спосіб швидко передати пароль від Wi-Fi - функція Quick Share, вбудована в Android. Це технологія бездротової передачі даних між пристроями. Залежно від версії Android та оболонки виробника шлях до функції може відрізнятися.

На смартфоні Pixel 7a з Android 15 опція доступна там же, де відображається QR-код мережі:

Відкрити "Налаштування, "Мережа та інтернет"

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Натиснути на значок шестерні поруч із потрібною мережею Wi-Fi

Натиснути "Поділитися" і пройти біометричну аутентифікацію.

Важливо: на відміну від QR-кодів, Quick Share працює тільки між пристроями Android і не підтримується на iOS, ПК або інших платформах.

На iOS є аналогічна функція: при спробі підключення іншого пристрою відображається спливаюче вікно з пропозицією поділитися доступом. Однак для цього необхідно, щоб обидва користувачі були в списках контактів один одного з прив'язкою Apple ID, а також увімкнено Bluetooth і вимкнено режим модему.

Рішення Apple виглядає більш безшовним, але вимагає попереднього налаштування і довірчих зв'язків між користувачами. Quick Share на Android надає більше гнучкості, але його складніше знайти в меню.

Створення гостьової Wi-Fi-мережі

Хоча цей спосіб вимагає трохи більше часу на налаштування, створення окремої гостьової мережі підвищує безпеку основної Wi-Fi-мережі. Це дає змогу не розкривати основний пароль та ізолювати домашні пристрої від тимчасових підключень.

Більшість сучасних маршрутизаторів підтримують роботу з декількома SSID. Налаштування може відрізнятися залежно від моделі пристрою. Також можна розподілити діапазони: залишити собі більш швидкий 5 ГГц або 6 ГГц, а для гостей надати більш стабільний, але повільний 2.4 ГГц. Це забезпечить максимальну продуктивність для основних пристроїв.