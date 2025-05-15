Повільний інтернет? Перевірте, чи не підключився хтось до вашого Wi-Fi

Якщо ваш інтернет став несподівано повільним, не поспішайте звинувачувати провайдера. Іноді причина криється в сторонніх пристроях, які підключилися до вашої мережі без вашого відома.

Про прості способи перевірити, хто під'єднаний до вашого Wi-Fi, і як із цим впоратися, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт XDA Developers , що спеціалізується на розробці ПЗ для мобільних пристроїв.

Увійдіть у налаштування роутера

Найкращий спосіб перевірити, чи не під'єдналися до вашого Wi-Fi сторонні пристрої, - це зайти в налаштування роутера і подивитися список підключених пристроїв. Для цього вам знадобиться локальна IP-адреса роутера і дані для входу. Ось як це зробити:

Введіть "Командний рядок" у рядок пошуку Windows, натисніть правою кнопкою миші на значок і виберіть "Запуск від імені адміністратора".

У вікні, що відкрилося, введіть команду ipconfig і натисніть Enter.

Знайдіть рядок "Шлюз за замовчуванням" (Default Gateway) у розділі Бездротовий LAN-адаптер (Wireless LAN Adapter Wi-Fi). Праворуч від нього буде IP-адреса вашого роутера (у форматі 192.168.xx.x). Скопіюйте її.

IP-адреса вашого маршрутизатора має бути у форматі 192.168.xx.x (фото: XDA Developers)

Відкрийте браузер, вставте скопійовану IP-адресу в адресний рядок і натисніть Enter. Ігноруйте можливе попередження про небезпечне з'єднання.

Введіть логін і пароль для входу в роутер. Якщо ви не змінювали налаштування, найчастіше це admin як ім'я користувача та admin або password як пароль. Ви також можете пошукати в Інтернеті облікові дані за замовчуванням.

Далі дії можуть відрізнятися залежно від марки, але загальні кроки однакові:

Перейдіть у розділ із назвою "Підключені пристрої" (Connected Devices), "Список пристроїв" (Device List) або схоже

Вивчіть список IP-адрес, MAC-адрес та імена пристроїв. Якщо ви помітили незнайомі пристрої - це тривожний сигнал.

Використовуйте облікові дані маршрутизатора для доступу до його налаштувань (фото: XDA Developers)

Перевірте індикатори на роутері

Ще один простий спосіб - відключити всі свої пристрої від Wi-Fi і подивитися на індикатори на роутері. Більшість маршрутизаторів мають світлові індикатори, що показують мережеву активність і підключені пристрої.

Якщо у вас підключено небагато пристроїв, цей спосіб особливо ефективний:

Вимкніть від мережі всі гаджети: смартфони, ноутбуки, телевізори та розумні пристрої

Подивіться на індикатори на роутері. В ідеалі, за відсутності активності лампочки LAN і WLAN не повинні блимати

Якщо лампочки продовжують блимати, значить хтось, можливо, все ще підключений до вашої мережі.

Підключіть один пристрій назад і перевірте, чи змінилася поведінка індикаторів. Якщо вони почали блимати тільки після підключення - сторонніх пристроїв немає.

Використовуйте сторонню програму

Крім вбудованих способів, можна скористатися сторонніми програмами, які показують список усіх пристроїв у мережі. Одна з найпопулярніших - безкоштовна утиліта Wireless Network Watcher від NirSoft.

Wireless Network Watcher (фото: XDA Developers)

Покрокова інструкція:

Перейдіть на офіційний сайт завантаження Wireless Network Watcher і скачайте установник

Встановіть програму, дотримуючись інструкцій на екрані

Після завершення встановлення виберіть "Запустити застосунок" і натисніть "Готово"

Програма одразу почне сканувати мережу, до якої під'єднано ваш пристрій

Після завершення сканування перевірте список пристроїв у колонці "Ім'я пристрою" (Device Name). Знайдіть незнайомі пристрої.

Якщо такі пристрої є - ви зможете вжити заходів для їхнього відключення від вашої мережі.

Як встановити і використовувати Wireless Network Watcher (фото: XDA Developers)

Як виключити невідомі пристрої з Wi-Fi-мережі

Якщо ви виявили сторонні пристрої, підключені до вашої мережі Wi-Fi, саме час видалити їх, щоб підвищити безпеку і прискорити з'єднання. Існує кілька способів це зробити.

Змініть пароль від Wi-Fi

Найпростіший спосіб відключити неавторизовані пристрої - змінити пароль мережі. Це розлогінить усі пристрої, включно зі сторонніми. Підключитися зможуть тільки ті, хто знає новий пароль.

Як поміняти пароль:

Відкрийте браузер і введіть IP-адресу роутера

Увійдіть у налаштування роутера за допомогою логіна та пароля

Перейдіть у розділ WLAN Settings або Налаштування бездротової мережі , потім відкрийте конфігурацію SSID (ім'я вашої мережі)

або , потім відкрийте (ім'я вашої мережі) Знайдіть потрібний SSID (2.4 ГГц або 5 ГГц) і змініть WPA Passphrase - це і є ваш пароль

- це і є ваш пароль Натисніть Apply/Застосувати.

Тепер усі ваші пристрої потрібно заново підключити до мережі, використовуючи новий пароль. Не забудьте поміняти пароль для всіх активних SSID (2.4 ГГц і 5 ГГц).

Як поміняти пароль від Wi-Fi (фото: XDA Developers)

Використовуйте фільтрацію за MAC-адресою

Ще один спосіб - заблокувати пристрої за MAC-адресою. У налаштуваннях роутера ви можете додати підозрілі MAC-адреси в чорний список, щоб вони більше не могли підключитися. Але цей спосіб не ідеальний - зловмисники можуть підмінити MAC-адресу за допомогою спеціальних програм.

Безпечніший варіант - створити список дозволених MAC-адрес (тобто тільки відомих вам пристроїв). Але це незручно: під час додавання нового пристрою потрібно вручну вводити його MAC-адресу в список.

Фільтрація MAC-адрес (фото: XDA Developers)

Як захистити свою Wi-Fi-мережу від сторонніх

Ніхто не хоче, щоб до його Wi-Fi підключався будь-хто. Ось кілька простих рекомендацій для підвищення безпеки:

Придумайте надійний і унікальний пароль. Не використовуйте прості комбінації або дані "за замовчуванням".

Змініть стандартний логін і пароль від роутера. Майже у всіх роутерів за замовчуванням стоїть логін/пароль admin/admin. Якщо зловмисник під'єднається до вашої мережі, він зможе керувати роутером: блокувати і розблокувати пристрої, змінювати налаштування тощо.

Вимкніть WPS (захищене налаштування Wi-Fi). Ця функція дає змогу під'єднувати пристрої до Wi-Fi за PIN-кодом або кнопкою. Однак вона вразлива для атак, і її краще вимкнути через налаштування роутера.

Створіть гостьову мережу (Guest SSID). Якщо у вас часто бувають гості, виділіть для них окрему Wi-Fi-мережу з іншим паролем. Це захистить вашу основну мережу і пристрої.

Вимкніть трансляцію SSID. Деякі роутери дозволяють приховати ім'я мережі. Це підвищить конфіденційність і ускладнить доступ стороннім.