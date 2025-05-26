Как поделиться паролем от Wi-Fi за несколько секунд: 4 простых способа

QR-коды

QR-коды - один из самых простых способов поделиться паролем от Wi-Fi. Эта функция работает как на Android, так и на iOS, что позволяет делиться доступом между устройствами без необходимости вручную вводить пароль. Опция доступна на всех смартфонах с Android 10 и выше, поэтому большинство современных устройств уже поддерживают такую функцию.

Для начала нужно подключиться к нужной Wi-Fi-сети. Далее выполняются следующие шаги:

Открыть "Настройки" и выбрать пункт "Сеть и интернет"

Перейти в раздел "Интернет”

Нажать на значок шестеренки рядом с названием подключенной Wi-Fi-сети

Выбрать пункт "Поделиться". Возможно, потребуется пройти биометрическую аутентификацию.

После этого на экране появится QR-код, который можно отсканировать с другого устройства для подключения. Если сканирование не работает, также отобразится пароль от сети, чтобы ввести его вручную.

QR-коды - один из самых простых способов поделиться паролем от Wi-Fi (фото: MakeUseOf)

NFC-метки

NFC-метки - удобный способ не только делиться паролями от Wi-Fi, но и передавать контактные данные или запускать определенные команды. При правильной настройке метки могут выполнять множество действий.

Стоимость таких меток невысока - упаковку из 50 штук можно приобрести примерно за 9,99 долларов на Amazon. Для настройки понадобится приложение для программирования NFC-меток, например, NFC TagWriter от NXP для Android или NFC Tools для iOS.

В метку записываются имя Wi-Fi-сети, пароль и тип шифрования. После этого ее можно прикрепить, например, к роутеру - и любой пользователь сможет подключиться к сети, просто приложив смартфон.

Однако возможны ограничения по совместимости. Устройство должно поддерживать чтение и запись NFC. Кроме того, такие метки не работают с iOS и не поддерживаются многими другими устройствами - ПК, Mac, игровыми консолями и т. д.

NFC-метка (фото: MakeUseOf)

Использование функции Quick Share на Android

Еще один способ быстро передать пароль от Wi-Fi - функция Quick Share, встроенная в Android. Это технология беспроводной передачи данных между устройствами. В зависимости от версии Android и оболочки производителя путь к функции может отличаться.

На смартфоне Pixel 7a с Android 15 опция доступна там же, где отображается QR-код сети:

Открыть "Настройки, “Сеть и интернет”

Перейти в раздел "Интернет"

Нажать на значок шестеренки рядом с нужной сетью Wi-Fi

Нажать "Поделиться" и пройти биометрическую аутентификацию.

Важно: в отличие от QR-кодов, Quick Share работает только между устройствами Android и не поддерживается на iOS, ПК или других платформах.

На iOS есть аналогичная функция: при попытке подключения другого устройства отображается всплывающее окно с предложением поделиться доступом. Однако для этого необходимо, чтобы оба пользователя были в списках контактов друг друга с привязкой Apple ID, а также были включены Bluetooth и отключен режим модема.

Решение Apple выглядит более бесшовным, но требует предварительной настройки и доверительных связей между пользователями. Quick Share на Android предоставляет больше гибкости, но его сложнее найти в меню.

Создание гостевой Wi-Fi-сети

Хотя этот способ требует немного больше времени на настройку, создание отдельной гостевой сети повышает безопасность основной Wi-Fi-сети. Это позволяет не раскрывать основной пароль и изолировать домашние устройства от временных подключений.

Большинство современных маршрутизаторов поддерживают работу с несколькими SSID. Настройка может отличаться в зависимости от модели устройства. Также можно распределить диапазоны: оставить себе более быстрый 5 ГГц или 6 ГГц, а для гостей предоставить более стабильный, но медленный 2.4 ГГц. Это обеспечит максимальную производительность для основных устройств.