Як подбати про свою безпеку в готелі: поради для мандрівників

Огляньте номер

Відчиніть дверцята шаф і тумбочок. Перевірте, які речі там зберігаються. Попередні гості часто забувають там свої речі, тож ви можете побачити несподівані знахідки.

Перевірте дверні замки. Якщо вони погано замикаються чи відмикаються, попросіть адміністрацію розв'язати цю проблему чи переселити вас в іншу кімнату. Якщо у вашому номері є балкон чи коридор з розсувними дверима, перевірте також замки там.

Зробіть власний замок

Готельні замки - це не однозначний захист, адже працівники готелю можуть зайти до вашого номера. Тому щоб уберегти ваші речі від потенційних крадіїв, зробіть власний замок.

Попередньо ви можете придбати дверний клин. Вони можуть бути різними за механізмом і принципом роботи, однак всі дверні клини легко спакувати та взяти з собою.

Додаткові заходи

Не діставайте ключ від вашого готелю в громадських місцях. Зазвичай на ключах написана назва готелю та номер вашої кімнати. Побачивши це, незнайомець може виявити бажання простежити за вами.

Впускайте персонал до свого номера тільки після того, як точно впевнитися, що це співробітник готелю. Можете поглянути у дверне вічко чи запитати на рецепції про такого працівника.

Якщо в номері є сейф, покладіть туди цінні речі, з якими приїхали. І хоча готельні сейфи не завжди є надійними, це краще, ніж просто розкласти речі на видних місцях. Однак завжди забирайте їх із собою, коли йдете з номера.