Які речі можна спокійно брати з готельних номерів: список

Дуже часто, зупиняючись у готелях, багато хто з нас не знає, що деякі речі з номерів можна брати постояльцям.

У великих готелях прийнято щодня оновлювати деякі продукти, особливо ті, що знаходяться у ванній кімнаті. І, скажімо прямо, більшості клієнтів особливо подобаються ці маленькі пляшечки з шампунем, гелем для душу та іншими засобами для догляду за тілом. Вони, не вагаючись, кладуть їх у свій багаж, щоби привезти додому. Давайте прояснимо, що можна назвати крадіжкою, а що ні.

Що можна брати з готельних номерів

Домашні капці

Елегантні, м'які та пухнасті капці красивих готелів подобаються всім мандрівникам. З першого дня після душу ми їх із задоволенням надягаємо і вони зігрівають наші ноги. Будьте впевнені, що готель безплатно надає вам їх. Через те, що ніхто не буде використовувати їх після вас, ви можете взяти їх з собою.

Туалетне приладдя

Хороша новина в тому, що всі ці продукти можна брати з собою. Достатньо, щоб запастися шампунями, гелями для душу, зволожуючими кремами, маслами та іншими засобами догляду. Як ви могли помітити, деякі дорогі готелі пропонують цілий набір корисних речей: зубні щітки, зубну пасту, бритви, ватяні палички, гребінці, набори для шиття і т.д. Найпрестижніші навіть радують вас зразками елітної парфумерії. Все це є безкоштовним для клієнта.

Їжа та напої

Як привітання деякі готелі роблять все можливе, щоб задовольнити своїх клієнтів. Таким чином, як тільки ви увійдете в кімнату, вас приємно здивує кошик із фруктами на столі, шоколад, вода та напої.

Очевидно, оскільки це продукти, що швидко псуються, ви можете насолоджуватися ними із задоволенням. У деяких готелях найщасливіші можуть навіть скористатися безкоштовною пляшкою шампанського та більш вишуканими закусками. Але слід пам'ятати, що все в міні-барі, переважно алкоголь, є платним.

Блокноти та ручки

Нерідко в готелях можна знайти блокноти, ручки та олівці з логотипом готелю. Не хвилюйтеся, вони кладуться для кожного клієнта, тому ви можете залишити при собі.