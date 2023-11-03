Как позаботиться о своей безопасности в отеле: советы для путешественников

Осмотрите номер

Откройте дверцы шкафов и тумбочек. Проверьте, какие вещи там хранятся. Предыдущие гости часто забывают там свои вещи, так что вы можете увидеть неожиданные находки.

Проверьте дверные замки. Если они плохо запираются или отпираются, попросите администрацию решить эту проблему или переселить вас в другую комнату. Если в вашем номере есть балкон или коридор с раздвижной дверью, проверьте также замки там.

Сделайте свой замок

Гостиничные замки - это не однозначная защита, ведь работники отеля могут зайти в ваш номер. Поэтому, чтобы уберечь ваши вещи от потенциальных воров, сделайте собственный замок.

Предварительно вы можете приобрести дверной клин. Они могут быть разными по механизму и принципу работы, однако все дверные клинья легко упаковать и взять с собой.

Дополнительные действия

Не доставайте ключ от вашей гостиницы в общественных местах. Обычно на ключах написано название гостиницы и номер вашей комнаты. Увидев это, незнакомец может изъявить желание проследить за вами.

Впускайте персонал в номер только после того, как точно убедитесь, что это сотрудник отеля. Вы можете посмотреть в дверной глазок или спросить на рецепции о таком работнике.

Если в номере есть сейф, поместите туда ценные вещи, с которыми приехали. И хотя гостиничные сейфы не всегда надежны, это лучше, чем просто разложить вещи на видных местах. Однако всегда забирайте их с собой, когда уходите из номера.