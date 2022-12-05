Як почистити замшу в домашніх умовах: прості правила догляду за взуттям

Замша - це один із найпопулярніших матеріалів для виготовлення зимового взуття, адже він теплий і не промокає. Проте бруд від снігу може осідати на самій тканині та навіть в'їдатися.
Якщо вчасно його не позбутися, взуття буде просто зіпсованим.
Як почистити замшеве взуття в домашніх умовах - читайте нижче в матеріалі Styler.
Більшість виробників не рекомендують прати взуття із замші, оскільки вода, порошок і гель можуть нашкодити тканині. Деякі плями на виробі можна прибрати самостійно, проте якщо потрібна глибша чистка, зверніться в хімчистку.
Однак деякі сучасні виробники обробляють замшу спеціальними хімікатами, які не впливають на ручне або машинне прання.
Щоб привести взуття до ладу та не нашкодити, вивчіть ярлик і дотримуйтеся інструкції по догляду.
Оскільки замша - матеріал, який не промокає, для ефективної чистки краще користуватися так званим "сухим методом".
Щоб дістати пил і бруд, прикриті під волокнами взуття, спочатку протріть замшу сухим чистим рушником. Також можна використовувати звичайну губку для миття посуду.
Якщо пляма глибоко всоталася в тканину, спробуйте білий оцет або медичний спирт. Налийте трохи рідини на м'яку ганчірку, трохи потріть пляму та дайте їй висохнути.
Потім протріть сухою тканиною місце, яке обробляли, та розчешіть замшу. Радимо також перевірити цей метод на невеликій ділянці тканини, щоб не зіпсувати взуття.
Догляд за замшевим взуттям повинен бути дуже ретельним (фото: pixabay.com)
Як прибрати різні плями на замші
Насамперед запам'ятайте, що не можна чистити мокру замшу, інакше на ній з'являться плями. Краще дайте їй просохнути перед очищенням.
Перед тим, як чистити, покладіть всередину взуття папір, щоб воно не втратило форми. Далі візьміть стару зубну щітку та змахніть пил з поверхні. Також не бійтеся "розчісувати" тканину, щоб розділити волокна.
Підошву взуття чистьте щіткою з мильним розчином. Стежте за тим, щоб волога не потрапила на замок.
Раніше ми розповідали, як захистити взуття від вологи та бруду.
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