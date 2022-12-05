Как почистить замшу в домашних условиях: простые правила ухода за обувью

Можно ли стирать замшу?

Большинство производителей не рекомендуют стирать обувь из замши, поскольку вода, порошок и гель могут навредить ткани. Некоторые пятна на изделии можно убрать самостоятельно, однако если требуется более глубокая чистка, обратитесь в химчистку.

Однако некоторые современные производители обрабатывают замшу специальными химикатами, которые не влияют на ручную или машинную стирку.

Чтобы привести обувь в порядок и не навредить, изучите ярлык и следуйте инструкциям по уходу.

Как очистить замшу?

Поскольку замша - не промокающий материал для эффективной чистки лучше пользоваться так называемым "сухим методом".

Чтобы достать пыль и грязь, прикрытые под волокнами обуви, сначала протрите замшу сухим чистым полотенцем. Также можно использовать обычную губку для мытья посуды.

Если пятно глубоко впиталось в ткань, попробуйте белый уксус или медицинский спирт. Налейте немного жидкости на мягкую тряпку, немного потрите пятно и дайте высохнуть.

Затем протрите сухой тканью обрабатываемое место и расчешите замшу. Советуем проверить этот метод на небольшом участке ткани, чтобы не испортить обувь.

Уход за замшевой обувью должен быть очень кропотливым (фото: pixabay.com)

Как убрать разные пятна на замше.

Жирные пятна лучше обрабатывать как можно скорее. Вытрите остатки жидкости, посыпьте пятно детской присыпкой или кукурузным крахмалом. Через час уберите порошок, который должен впитать жир.

Воск или жвачка. Поместите обувь в морозильную камеру до тех пор, пока загрязнение не затвердеет. После этого его можно расслабленно отчистить.

Пятна крови. Смочите ватный диск небольшим количеством перекиси водорода и промокните пятно. Дайте замше высохнуть и при необходимости повторите процесс.

Как ухаживать за замшевой обувью?

Прежде всего, запомните, что нельзя чистить мокрую замшу, иначе на ней появятся пятна. Лучше дайте ей просохнуть перед очищением.

Перед тем, как чистить, положите внутрь обуви бумагу, чтобы она не потеряла форму. Затем возьмите старую зубную щетку и смахните пыль с поверхности. Также не бойтесь "расчесывать" ткань, чтобы разделить волокна.

Подошву обуви чистьте щеткой с мыльным раствором. Следите за тем, чтобы влага не попала на замок.