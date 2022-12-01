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Андре Тан відкрив секрет, яке взуття буде в моді цієї зими (фото)

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Четвер 01 грудня 2022 17:05
Андре Тан відкрив секрет, яке взуття буде в моді цієї зими (фото) Яке зимове взуття буде актуальним цієї зими (фото: unsplash.com)
Автор: Юлія Гаюк

Якщо вам здається, що все зимове взуття одноманітне та нецікаве, ви сильно помиляєтеся. Кожен зимовий сезон приносить нам нові тренди, і на взуття в тому числі.

Серед цьогорічних актуальних моделей вам точно вдасться віднайти щось для себе!

Трендовими моделями взуття на своїй сторінці в Instagram ділиться стиліст Андре Тан.

Чоботи-труби

Від звичної моделі взуття вони відрізняються тим, що не мають блискавки із застібкою, і ширина халяви рівномірна по всій довжині.

Комбінуйте чоботи-труби з класичною вечірньою сукнею і шубою або вузькими штанами з кардиганом.

Андре Тан відкрив секрет, яке взуття буде в моді цієї зими (фото)

Фото: instagram.com/andre_tan_official

Чоботи-панчохи

Це зворотний тренд, що нагадує комбінацію панчіх і черевиків, які щільно прилягають до ніг. Така модель підійде тим, кому хочеться наголосити на струнких ногах. Чоботи-панчохи вдало поєднуються з трикотажними сукнями, мініспідницями та шортами.

Андре Тан відкрив секрет, яке взуття буде в моді цієї зими (фото)

Фото: instagram.com/andre_tan_official

Челсі

Черевики "челсі" не здають позиції ось уже якийсь сезон. Андре Тан радить носити їх зі спідницями, сукнями, широкими та вузькими штанами. Тобто підходять вони майже під усе.

Коротка модель черевиків, як правило, із круглим носом. Абсолютний хіт - це челсі з квадратним мисом, як на показах Tod's, Ferragamo та Jil Sander.

Андре Тан відкрив секрет, яке взуття буде в моді цієї зими (фото)

Фото: instagram.com/andre_tan_official

Жокейські чоботи

Кінна естетика - головний тренд цього сезону. Трендсеттери стилізують аристократичне взуття з легкими сукнями, стьобаними куртками та легінсами, трикотажними костюмами або офісним дрес-кодом.

Андре Тан відкрив секрет, яке взуття буде в моді цієї зими (фото)

Фото: instagram.com/andre_tan_official

Чоботи на платформі

Після туфель ляльки Bratz від Versace в моду знову повернулася платформа. Дизайнери експериментують не лише з босоніжками, а й із чоботями.

Тому взимку на ногах шанувальниць моди можна буде побачити взуття, яке носили ваші ляльки в дитинстві.

Андре Тан відкрив секрет, яке взуття буде в моді цієї зими (фото)

Фото: instagram.com/andre_tan_official

Раніше Андре Тан поділився, які фасони шапки будуть в тренді взимку 2023.

А ще показав, про які моделі зимових пуховиків можна забути на десятки років.

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