Як почистити метал від іржі: 5 домашніх способів

Нерідко з плином часу на металевих поверхнях предметів виникає іржа - рудий чи навіть коричневий наліт. Окрім візуальних змін, іржа роз'їдає метал, призводячи до відшаровувань матеріалу.

Про те, як почистити метал від іржі різними способами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Чому виникає іржа

Іржа з'являється в металах, коли вони окислюються. Коли м'які метали не контактують з киснем занадто довго, згодом вони можуть вступити в хімічну реакцію з його молекулами, що спричиняє характерну корозію.

Для деяких металів це неминучість - так з'являється патина на гарному мідному виробі. Проте більшість металевих предметів іржа робить тьмяними та брудними, а не казковими та вінтажними.

Найгірше те, що іржа може послабити метал до такого стану, що він буде непридатним для використання - якщо не видалити її вчасно, захистивши метал.

Як видалити іржу з металевих поверхонь

Існує декілька способів видалити іржу з металого предмета, проте кожен тип металу по-різному реагує на мийні засоби.

Перш ніж розпочати будь-який метод видалення іржі, ознайомтеся з інструкцією виробника, якщо вона є до предмета.

Якщо річ є цінною або антикварною, краще протестуйте саморобний засіб для видалення іржі на непомітній ділянці, перш ніж намагатися очистити річ - або віднесіть річ до фахівців-реставраторів.

Як видалити іржу з металу (ілюстративне фото: Freepik)

Замочити іржавий предмет в оцті

Для того, щоб видалити іржу оцтом, необхідно занурити іржавий предмет в контейнер з нерозбавленим дистильованим білим оцтом.

Або, якщо предмет великий або має електричні компоненти, рясно розпиліть оцет на іржаву ділянку або покладіть ганчірку, просочену оцтом, на пошкоджену поверхню.

Залежно від інтенсивності іржі, потрібно зачекати від 30 хвилин до 2 годин. Після цього вийміть виріб з оцту і за допомогою щітки з м'якою щетиною акуратно почистьте іржаві ділянки.

Добре промийте метал водою і ретельно витріть його м'якою тканиною з мікрофібри. Якщо іржа залишилася, повторіть процес або спробуйте інший спосіб.

Зробити пасту з лимонного соку і соди

Щоб видалити іржу лимонним соком з содою, необхідно зробити пасту, змішавши соду і сік в пропорціях 2:1. За допомогою губки густо нанесіть пасту на іржаву ділянку і залиште її щонайменше на 30 хвилин.

За допомогою щітки зчистьте іржу з металу. За необхідністю повторіть кроки. Коли результат буде задовільним, добре промийте виріб і ретельно висушіть його за допомогою ганчірки.

Видалити іржу картоплею та содою

Сира біла картопля містить щавлеву кислоту - поширений інгредієнт засобів для видалення іржі. Коли картопля поєднується з м'яким абразивом, вона також може стати ефективним природним засобом.

Для того, щоб почистити метал від іржі картоплею, розріжте овоч навпіл і посипте зріз сіллю або харчовою содою.

Потріть іржаву ділянку зрізаним боком картоплі, додаючи сіль або соду за необхідності. Після цього промийте предмет водою і ретельно висушіть.

Прибрати іржу винним каменем

Винний камінь, крем-тартар або ж гідротартрат калію - так звана калієва сіль, порошок, який використовується в кондитерських виробах для розпушення тіста.

Втім, гідротартрат калію також може допомогти позбутися іржі. Для цього потрібно зробити пасту з 1/4 склянки крему-тартару і 1 склянки дистильованого білого оцту.

Покрийте іржаву ділянку пастою і зачекайте принаймні п'ять хвилин. Потім очистьте метал щіткою з м'якою щетиною, промийте і висушіть предмет.

Видалити іржу лимонною кислотою

Якщо у вас немає лимонів або лимонного соку, можна використати лимонну кислоту в порошку. Для цього змішайте в невеликій мисці рівні частини порошку лимонної кислоти та харчової соди з 1/2 частиною води, щоб утворилася пастоподібна маса.

За допомогою губки нанесіть пасту на іржавий метал і залиште її щонайменше на 30 хвилин. Після цього зчистьте іржу з металу вологою щіткою. Потім промийте виріб і добре висушіть.