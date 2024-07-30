Как почистить металл от ржавчины: 5 домашних способов

Нередко с течением времени на металлических поверхностях предметов возникает ржавчина - рыжий или даже коричневый налет. Кроме визуальных изменений, ржавчина разъедает металл, приводя к отслаиванию материала.

О том, как почистить металл от ржавчины разными способами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Почему возникает ржавчина

Ржавчина появляется в металлах, когда они окисляются. Когда мягкие металлы не контактируют с кислородом слишком долго, впоследствии они могут вступить в химическую реакцию с его молекулами, что приводит к характерной коррозии.

Для некоторых металлов это неизбежность - так появляется патина на красивом медном изделии. Однако большинство металлических предметов ржавчина делает тусклыми и грязными, а не сказочными и винтажными.

Хуже всего то, что ржавчина может ослабить металл до такого состояния, что он будет непригодным для использования - если не удалить ее вовремя, защитив металл.

Как удалить ржавчину с металлических поверхностей

Существует несколько способов удалить ржавчину из металла, однако каждый тип металла по-разному реагирует на моющие средства.

Прежде чем приступить к любому методу удаления ржавчины, ознакомьтесь с инструкцией производителя, если она имеется к предмету.

Если вещь ценная или антикварная, лучше протестируйте самодельное средство для удаления ржавчины на незаметном участке, прежде чем пытаться очистить вещь - или отнесите вещь к специалистам-реставраторов.

Как удалить ржавчину с металла (иллюстративное фото: Freepik)

Замочить ржавый предмет в уксусе

Для того чтобы удалить ржавчину уксусом, необходимо погрузить ржавый предмет в контейнер с неразбавленным дистиллированным белым уксусом.

Или, если предмет большой или имеет электрические компоненты, обильно распылите уксус на ржавый участок или положите тряпку, пропитанную уксусом, на поврежденную поверхность.

В зависимости от интенсивности ржавчины нужно подождать от 30 минут до 2 часов. После этого извлеките изделие из уксуса и с помощью щетки с мягкой щетиной аккуратно почистьте ржавые участки.

Хорошо промойте металл водой и тщательно протрите его мягкой тканью из микрофибры. Если ржавчина осталась, повторите процесс или попробуйте другой способ.

Сделать пасту из лимонного сока и соды

Чтобы удалить ржавчину лимонным соком с содой, нужно сделать пасту, смешав соду и сок в пропорциях 2:1. С помощью губки густо нанесите пасту на ржавый участок и оставьте его минимум на 30 минут.

С помощью щетки счистите ржавчину с металла. При необходимости повторите шаги. Когда результат будет удовлетворительным, хорошо промойте изделие и тщательно высушите его с помощью тряпки.

Удалить ржавчину картофелем и содой

Сырой белый картофель содержит щавелевую кислоту - распространенный ингредиент средств для удаления ржавчины. Когда картофель сочетается с мягким абразивом, он также может стать эффективным природным средством.

Для того чтобы почистить металл от ржавчины картофелем, разрежьте овощ пополам и посыпьте срез солью или пищевой содой.

Потрите ржавый участок срезанной стороной картофеля, добавляя соль или соду по необходимости. После этого промойте предмет водой и тщательно высушите.

Убрать ржавчину винным камнем

Винный камень, крем-тартар или гидротартрат калия - так называемая калиевая соль, порошок, используемый в кондитерских изделиях для разрыхления теста.

Впрочем, гидротартрат калия также может помочь избавиться от ржавчины. Для этого нужно сделать пасту из 1/4 стакана крема-тартара и 1 стакана дистиллированного белого уксуса.

Покройте ржавый участок пастой и подождите по крайней мере пять минут. Затем очистьте металл щеткой с мягкой щетиной, промойте и высушите предмет.

Удалить ржавчину лимонной кислотой

Если у вас нет лимона или лимонного сока, можно использовать лимонную кислоту в порошке. Для этого смешайте в небольшой миске равные части порошка лимонной кислоты и пищевой соды с 1/2 частью воды, чтобы образовалась пастообразная масса.

С помощью губки нанесите пасту на ржавый металл и оставьте ее на минимум 30 минут. После этого счистите ржавчину из металла влажной щеткой. Затем промойте изделие и хорошо высушите.