Як чистити жалюзі: поради та лайфхаки для ефективного видалення бруду

Металеві жалюзі дедалі використовуються в інтер'єрі - окрім захисту від сонячного проміння, вони майже невагомі та стильні. Але доглядати за ними - та ще задача.

Про те, як ефективно очистити жалюзі від бруду та пилу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple .

Як часто чистити жалюзі

Чим довше ви чекаєте на чищення жалюзі, тим більше пилу вам доведеться витирати. Як правило, варто чистити жалюзі кожні один-два тижні, щоб запобігти накопиченню пилу.

Радять додати жалюзі до списку речей для прибирання, коли витираєте пил - так згодом виникне звичка чистити їх регулярно.

Крім того, пилососьте жалюзі перед тим, як пилососити чи підмітати, так ви зможете дійсно прибрати пил з оселі, а не просто розкидати його навколо.

Як чистити жалюзі ефективно

Залежно від їхнього стану - наскільки сильне забруднення - жалюзі можна чистити різними методами.

Наприклад, для легкого прибирання цілком підійде звичайна мікрофібра, а в складнішому випадку допоможе спеціальний засіб.

Як почистити жалюзі за допомогою мікрофібри

Почніть із закриття жалюзі та обережно протріть її серветкою з мікрофібри, рухаючись зверху вниз, горизонтальні жалюзі протирайте з боку в бік.

Подальше очищення досить просте. Для цього слід зробити наступне:

відрегулюйте жалюзі так, щоб вони відкрилися;

знову протріть жалюзі серветкою з мікрофібри;

закрийте жалюзі у зворотному напрямку і повторіть процедуру.

Як протирати жалюзі (ілюстративне фото: Freepik)

Крім серветки, закриті жалюзі можна пропилососити, використовуючи насадку-щіточку для пилососа.

Як ретельно очистити жалюзі з розчином

Для ретельного очищення дуже брудних, липких пластикових елементів жалюзі спочатку зніміть жалюзі з вікна - це значно полегшить процес.

Витріть ганчіркою пил з жалюзі і приготуйте розчин для чищення - для цього змішайте в рівних частинах білий оцет і воду.

Ретельне протирання жалюзі розчином можна зробити таким чином:

натягніть чисту шкарпетку на руку, а потім занурте шкарпетку в мийний розчин;

вичавіть засіб, щоб шкарпетка була вологою, проте рідина не крапала;

проведіть долонею в шкарпетці по кожній ламелі жалюзі;

залиште жалюзі відкритими для повного висихання.

Залежно від пори року, варто тримати вікна зачиненими, поки ваші жалюзі сохнуть. Навесні та влітку може приносити пилок, що призводить до повторного забруднення жалюзі.

Як видалити плями з жалюзі

Щоб видалити плями, спочатку витріть пил ганчіркою з мікрофібри. Адже додавання води на запилену поверхню зазвичай призводить до ще більшого безладу.

Виняток - застарілі забруднення або плями. У такому випадку вам потрібно створити розчин для чищення. Ось як можна впоратися з плямами:

наповніть ванну теплою водою і додайте кілька крапель засобу для посуду, що видаляє жир;

відкрийте кронштейни, які утримують жалюзі на місці, а потім за допомогою викрутки підніміть відкидну сторону;

витягніть жалюзі з кронштейнів і покладіть їх у ванну;

протріть кожну "пластину" жалюзі намиленою губкою;

злийте мильну воду;

промийте жалюзі чистою водою, поки не залишиться піни або залишків бруду.

Після цього розвісьте жалюзі на вулиці або протріть їх серветкою з мікрофібри - і встановіть на місце.