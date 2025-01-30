Як почистити часник за 10 секунд: 4 способи від шеф-кухарів і домогосподарок

Спосіб 1. Потрусити в мисці

Найпростіший спосіб почистити часник - потрусити зубчики цибулини в металевій мисці. Цей метод допомагає швидко почистити велику кількість зубців.

Спочатку краще відокремити зубчики один від одного. Потім їх слід перекласти в миску та накрити кришкою.

Енергійно потрусіть посуд близько 10-15 секунд. За цей час лушпиння відшарується. Втім, такий спосіб спрацює лише з ретельно просушеними зубчиками. До того ж легко втомитися.

Спосіб 2. Придавити ножем

Розчавлювання часнику - найбільш ефективний спосіб почистити зубчики від лушпиння та шкірки. Для цього не потрібно особливого приладдя - тільки кухонний ніж та обробна дошка.

Покладіть зубчик часнику на дошку та притисніть пласкою стороною леза ножа. Від розчавлювання лушпиння та шкірка одразу відійдуть від часнику. Однак розчавлений часник потрібно одразу ж використати для приготування страви.

Спосіб 3. Замочити у холодній воді

Такий спосіб допоможе почистити від лушпиння непросушений часник. Проте метод вимагає трохи терпіння - хоча можна швидко почистити часник після замочування, у воді зубчики знаходяться протягом 20 хвилин.

Принцип такого очищування простий: зубчики часнику потрібно покласти в холодну воду. Лушпиння розмокає і його надзвичайно легко прибрати. Втім, тонка плівка на часнику все одно може залишитися, тож її доведеться зчищати окремо.

Спосіб 4. Прогріти в мікрохвильовці

Підігрівання часнику мікрохвильовій печі також може полегшити зняття лушпиння з зубчиків. Для цього головку часнику потрібно покласти мікрохвильовку на 10-20 секунд, залежно від потужності пристрою. Після цього лушпиння та шкірку легше зчистити з зубчиків часнику.